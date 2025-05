Depuis environ 16 mois, Petra Vlhova lutte contre les conséquences de sa déchirure des ligaments croisés. Et les inquiétudes concernant la star du slalom ne diminuent pas. Un retour sur les skis est tout sauf certain.

Cédric Heeb

Petra Vlhova a tout gagné: l’or olympique en slalom, l’or mondial en slalom géant, un grand et quatre petits globes de cristal. Mais depuis sa rupture des ligaments croisés, contractée en janvier 2024 dans son pays natal, la Slovaque est condamnée à rester spectatrice. Pour toujours? «Je ne sais pas si je pourrai à nouveau skier un jour», a confié la technicienne sur Radio Slovensko. «C’est très difficile de faire un pronostic.»

Depuis sa blessure, Petra Vlhova a malgré tout fait des progrès dans sa rééducation, mais une nouvelle opération en mars l’a de nouveau contrainte à faire preuve de patience. «Vivre avec ce genou a même rendu le quotidien plus difficile. L’opération était la seule option», écrivait-elle alors sur Instagram.

Sur la même chaîne de radio slovaque, elle a donné un aperçu de sa période de souffrance: «Je n’avais plus de vie. Je ne pouvais plus rien faire, ni courir, ni faire du vélo, ni skier.» Même les plus petits efforts lui faisaient mal.

Les médecins ne donnent aucune garantie

A cela s’ajoute le stress psychique. «Dans ma tête, je n’allais pas bien du tout», raconte-t-elle. Même si elle pense s’être montrée joyeuse vis-à-vis de l’extérieur, «j’étais brisée en mille morceaux», a-t-elle assuré.

Pour l’heure, il est impossibe de savoir si l’athlète de 29 ans reviendra en Coupe du monde: «Aucun médecin ne peut me garantir que tout ira bien.» La Slovaque veut désormais prendre les choses étape par étape et ne pas se précipiter. «Même si la rééducation progresse bien, nous devons voir si je serai à nouveau en mesure de me présenter dans la salle de départ», explique Petra Vlhova.

La Slovaque peut tout de même tirer quelque chose de positif de toute cette épreuve: «Cette période m’a montré à quel point il est important de se faire passer avant tout.» Cette pensée lui permet d’envisager l’avenir avec espoir: «Je pense que tout cela me rendra plus forte.»