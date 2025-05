Malorie Blanc rafle le prix de la relève

1/6 Lenz Hächler et Malorie Blanc ont été distingués ce jeudi. Photo: Sporthilfe/Keystone/Valeriano Di Domenico

Matthias Dubach

L’hôtel pour séminaires de Bocken dans le canton de Zurich a été transformé en salle de spectacle pour que l’Aide sportive suisse décerne ses traditionnels prix de la relève ce jeudi. Devant des célébrités comme la légende Bernhard Russi, c’est une fois de plus le ski alpin qui s’est imposé parmi toutes les disciplines sportives.

Malorie Blanc a remporté le prix chez les femmes et Lenz Hächler chez les hommes. Tous deux font partie des plus grands talents du ski et ont remporté des titres de champion du monde junior au cours de l’année 2024. Le classement par équipe revient en revanche à l’athlétisme: le relais féminin des moins de 20 ans s’est illustré. Un an auparavant, le ski avait déjà dominé la cérémonie avec les vainqueurs individuels Stefanie Grob et Livio Hiltbrand. L’Aide sportive existe depuis 55 ans et le prix de la relève depuis 43 ans. Parmi les gagnants, on trouve des noms prestigieux comme Marco Odermatt, Belinda Bencic, Nino Schurter ou Lara Gut-Behrami. Un présage plutôt positif pour les lauréats qui viennent d’être désignés.

Un pantalon flashy et onze millions pour la relève

Pour une fois, les sportifs présents sur place sont apparus en tenue civile. Pour le jeune sportif de l’année, Lenz Hächler, l’occasion était donc parfaite pour tenter un peu d’audace vestimentaire. Le Zougois portait des pantalons que l’on peut qualifier d’originaux. Il le reconnaît lui-même: «Je ne voulais pas vraiment faire un defilé de mode, mais ce pantalon me plaît beaucoup. Je le trouve décontracté, c’est pourquoi je le porte aujourd’hui.»

Le jeune skieur Lenz Hächler fête son prix avec son pantalon flashy. Photo: Dubach

Dans son discours, le coprésident de l’Aide sportive Bernhard Heusler s’est quant à lui laissé aller à quelques confidences. Il avoue qu’il a toujours adoré Bernhard Russi, lui aussi présent sur place. «C’était mon idole. À l’âge de neuf ans, j’ai poussé mon père à m’emmener au Lauberhorn. Je voulais absolument un autographe de lui. Mais il n’avait pas le temps. Soudain, il s’est retourné, a reculé de 20 mètres et a quand même signé ma petite carte. Cela m’impressionne encore aujourd’hui.» S’adressant aux nombreux jeunes sportifs présents dans la salle, Bernhard Heusler a ajoué: «Bientôt, vous serez vous aussi des modèles. Traitez donc les gens comme vous aimeriez être traités vous-mêmes.»

L’année dernière, l’Aide sportive a récolté tellement d’argent pour la promotion de la relève qu’elle n’a pas pu tout dépenser. Le directeur Steve Schennach a déclaré à ce sujet: «Il y aurait eu environ 12 millions disponibles, mais pour tout distribuer, nous aurions eu besoin de plus de sportifs.» La relève a donc été soutenue avec environ 11 millions de francs.