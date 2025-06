Le Mondial de basket M19 à Lausanne, un show spectaculaire

Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Erik Lehmann a tenu à être présent à l'inauguration de la nouvelle boutique Tissot, en plein coeur de Lausanne, cette semaine. «Si Swiss Basketball se porte bien, c'est aussi grâce à ses partenaires», glisse le secrétaire général de l'organisation, en soulignant à quel point la marque horlogère est un partenaire fiable et fidèle. «Tissot a notamment sauvé les équipes nationales suisses voilà quelques années, quand nous avions des problèmes financiers et dû retirer plusieurs équipes. En un coup de fil, Tissot nous a sauvés», se rappelle Erik Lehmann, reconnaissant.

Alors, le fait que cet été, la Suisse se prépare à organiser un événement massif, le Mondial M19, le remplit de fierté. «C'est le plus gros événement de l'année dans le basket mondial, tout simplement, vu qu'il n'y a pas de Mondial senior, cet été», souligne-t-il, en indiquant que Tissot sera bien entendu «timekeeper».

Un casting de très haut niveau

«Ce tournoi sera très spectaculaire. Seize équipes venues du monde entier, avec des futures stars de la NBA présentes, imaginez un peu! Plusieurs joueurs vont être draftés par des franchises NBA, ou l'ont même déjà été. Et ils seront à Lausanne du 28 juin au 6 juillet, dans 25 jours à peine. Des scouts du monde entier seront là, comme de grandes stars du jeu. Nous aurons notamment la visite de Ronny Turiaf, entre autres», se réjouit le secrétaire général, grand passionné de son sport.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Les vingt plus grandes stars du basket mondial des dix prochaines années seront là, chez nous. On a dû se battre pour avoir ce tournoi, on était en concurrence avec la Turquie, le Mexique, plusieurs pays asiatiques... Quand on a eu le coup de fil pour nous dire que ce serait nous, le sentiment était indescriptible», poursuit-il.

La Suisse romande oui, la Suisse alémanique non

Ce tournoi doit être l'occasion pour les spectateurs de passer un bon moment, mais aussi pour Swiss Basketball de poursuivre son développement. «Aujourd'hui, nous avons 25'000 licenciées et licenciés, dont 5000 en Suisse alémanique. Aujourd'hui, en Suisse, le basket est un sport régional, qui se joue au Tessin et en Suisse romande. Le potentiel de croissance est évident: on doit grandir à Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Bâle, Berne...» L'une des mesures-phares est d'avoir déplacé le centre de formation des talents de demain de Lausanne à Macolin, dans des installations de qualité, et qui permettent de recentrer les choses.

Photo: keystone-sda.ch

Sinon, le basketball suisse est plutôt sur la phase ascendante. «Notre équipe féminine va participer à l'Euro en Grèce cet été, elle fait partie du Top 16, nous sommes très fières d'elles. Et Nyon a gagné une Coupe d'Europe, ce qui n'était jamais arrivé pour un club suisse.» L'équipe de Suisse masculine vise, elle, la qualification pour le Mondial 2027, qui aura lieu au Qatar, ce qui serait un exploit d'envergure.

Nyon, champion! Photo: keystone-sda.ch

Les équipes qualifiées pour le Mondial M19 à Lausanne

Etats-Unis

Argentine

Canada

République Dominicaine

Allemagne

Serbie

Slovénie

Israel

France

Suisse

Cameroun

Mali

Australie

Nouvelle-Zélande

Jordanie

Chine