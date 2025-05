La nouvelle boutique est située à la rue de Bourg 18 à Lausanne. Photo: DR

«Si vous aimez le sport, vous ne pouvez pas nous rater», sourit un membre de la direction de Tissot. Si ce haut cadre de la fameuse marque suisse était présent à Lausanne, ce jeudi matin, c'était pour une raison bien précise: inaugurer la toute nouvelle boutique Tissot, située à la rue de Bourg 18, en plein coeur de Lausanne.

«Nous avons transformé ce pop-up store en boutique permanente. Il s'agit de la cinquième en Suisse, la première en Romandie», souligne-t-il. Tissot est présent avec des boutiques officielles à Interlaken, Lucerne, Zurich et Zermatt, mais aussi, désormais, à Lausanne. «Au total, nous avons 240 boutiques à travers le monde. Et on peut nous trouver dans 11’000 points de vente à travers le monde. Passer par les distributeurs multi-marques fera toujours partie de notre stratégie, mais pouvoir raconter notre histoire dans nos endroits 100% dédiés à Tissot est également indispensable.» La rue de Bourg rejoint ainsi officiellement ce jeudi des artères aussi prestigieuses que les Champs-Elysées, la Cinquième Avenue ou Times Square.

Ce «nouvel écrin» a accueilli ce jeudi des invités de marque, dont le pilote moto Robin Mulhauser, mais aussi deux joueurs de l'équipe nationale suisse de basket M19, qui disputeront les Mondiaux à Lausanne dans 50 jours maintenant. On l'a compris, le sport est une composante essentielle de la philosophie de Tissot. Les play-off de la NBA battent leur plein actuellement et assurent à la marque suisse une visibilité mondiale, mais l'entreprise est également présent (entre de nombreux autres) en cyclisme, en MotoGP, en Superbike, en endurance, mais aussi en hockey et en football au travers notamment de la Tissot-Arena de Bienne, où le club local vient d'éliminer trois équipes de Super League pour atteindre la finale de la Coupe de Suisse.

«Nous ne sommes pas un sponsor normal, entre guillemets, mais un chronométreur officiel. Nous voulons être partie prenante des événements. Nous savons qu'en sport, chaque seconde compte. Nous avons un rôle à jouer et une expertise à apporter. Nous sommes conscients de notre responsabilité en tant qu'acteurs des compétitions», assure ce cadre de la marque, en insistant sur la fiabilité de Tissot en tant que «timekeeper».

Le sport est un levier essentiel pour Tissot dans sa volonté de moderniser et rajeunir son image. «Notre clientèle est très large. Nous avons de quoi faire plaisir à beaucoup de personnes et nous allons continuer à proposer du luxe à un prix abordable. Tissot est une marque née en 1853, et la tradition fait partie de nous. Mais Tissot est une marque moderne, jeune, dynamique, sportive et innovante». Comme le prouve l'une des dernières créations, la PRC 100 Solar, une montre solaire 100% fabriquée en Suisse et dotée de cellules solaires alvéolaires lui offrant une autonomie de plus d'une année. Cette montre connaît d'ailleurs déjà un joli succès.