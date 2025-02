Le cancer a touché cette jeune équipe de bobeuses suisses

La pousseuse Michelle Gloor (à g., en entraînement d'été avec la pilote Debora Annen) est tombée gravement malade. Photo: Linda Käsbohrer

Matthias Dubach

La pilote de bob Debora Annen devrait aborder le prochain week-end de course à St-Moritz avec sérénité et joie. La championne du monde junior schwytzoise a déjà obtenu quatre places dans le top 10 lors de sa première saison complète de Coupe du monde, et a même frôlé le podium à Winterberg, avec une quatrième place à 13 centièmes près.

Mais ces bons résultats masquent le fait que Debora Annen et son équipe ont également connu des moments très difficiles cet hiver. La triste raison: Michelle Gloor, membre de l'équipe, est tombée gravement malade.

En fait, l'ancienne athlète devait devenir la nouvelle pousseuse attitrée de Debora Annen, et ensemble, elles s'étaient déjà préparées cet été aux défis de la Coupe du monde. Mais le choc du cancer est survenu peu avant le début de la saison.

Le diagnostic est suivi d'une opération de cinq heures

Michelle Gloor elle-même le décrit ainsi dans un post émotionnel sur Instagram: «Après un examen de routine en novembre, un échantillon de tissu a été prélevé par laparoscopie. Le lendemain, on m'a diagnostiqué un cancer. Au cours d'une opération de cinq heures, ils ont alors retiré tout ce qui était mauvais de mon corps.»

Foncer à 120 km/h sur la glace? Tout à coup, tout cela semble très loin pour l'Argovienne. Soudain, elle doit combattre un adversaire redoutable dans son propre corps.

Actuellement, Michelle Gloor est en phase de chimiothérapie: «Je vais tout faire pour pousser un bob lors de la prochaine saison olympique. L'objectif reste le même, c'est simplement le chemin qui a changé.»

Un an après le choc, place aux Jeux olympiques de 2026? Si le traitement fonctionne comme espéré, ce n'est pas un objectif irréaliste pour la femme de Gontenschwil AG. Le joueur de l'équipe nationale de handball Dimitrij Küttel, atteint d'un cancer des ganglions lymphatiques en 2020, a par exemple rejoué au niveau professionnel dix mois après le diagnostic. Et il est pratiquement certain que la pilote de bobsleigh Debora Annen participera aux Jeux d'hiver 2026, comme son père Martin Annen (triple médaillé de bronze aux Jeux olympiques). La Schwytzoise s'est imposée comme la deuxième Suissesse la plus rapide, derrière la leader de l'équipe Melanie Hasler.

Il faut faire des contrôles de santé

Le fait que ses bons résultats de cet hiver ne révèlent rien du grave coup du sort qui a frappé son équipe étonne presque Debora Annen elle-même. Elle nous déclare: «Je ne peux pas me plaindre de mes résultats. Tout se passe bien jusqu'à présent, surtout au vu des circonstances. Je souhaite simplement que Michelle se rétablisse le plus vite possible.»

Étant donné qu'en raison d'éventuelles blessures ou maladies, chaque équipe de bobsleigh a toujours plus de personnel que de places dans l'équipe, Debora Annen a commencé la saison avec la deuxième pousseuse attitrée, la Saint-Galloise Julie Leuenberger.

Michelle Gloor doit maintenant suivre de loin les courses en Engadine. En cette période difficile, elle demande le silence et n'aime pas donner d'interviews, mais elle autorise Blick à parler de sa maladie grâce aux informations qu'elle a publiées sur les réseaux sociaux. C'est aussi parce qu'elle veut mettre en garde son entourage: «Les chances d'avoir un cancer à un si jeune âge sont très faibles. Mais il est évident que cela peut arriver. Alors s'il vous plaît, faites vos contrôles, cela peut sauver des vies.»