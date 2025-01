JO 2026: La farce italienne devient de plus en plus absurde

JO 2026: La farce italienne devient de plus en plus absurde

1/4 Melanie Hasler, pilote suisse de haut niveau: les courses de bobsleigh des Jeux olympiques 2026 auront probablement lieu sur la nouvelle piste de Cortina. Photo: Getty Images

Matthias Dubach

Le légendaire canal naturel reliant Saint-Moritz à Celerina, dans les Grisons, est l'épicentre de la Coupe du monde de bob en janvier. Les stars de la luge ne s'y élancent pas seulement ce week-end, mais aussi les 25 et 26 janvier.

Mais les équipes suisses de bobsleigh n'auront pas l'occasion de disputer les courses olympiques de l'hiver 2025/26 sur leur propre glace. La dernière petite chance de disputer des courses olympiques en février 2026 à Saint-Moritz s'est envolée.

En effet, les organisateurs des Jeux olympiques de Milan et de Cortina ont enfin mis un terme, sur le papier, à leur immense cinéma concernant le lieu d'organisation des épreuves de bobsleigh, de skeleton et de luge. D'une part, la reconstruction -coûteuse- de l'ancienne piste de bobsleigh a commencé cette année à Cortina - à la toute dernière minute et sur ordre du gouvernement de Rome. Même le CIO avait d'abord fait appel à la raison et conseillé aux Italiens d'organiser les épreuves olympiques à l'étranger, faute d'un couloir de glace fonctionnel. Outre Saint-Moritz, Innsbruck a également été évoquée comme lieu de remplacement.

Lake Placid est déjà le lieu des championnats du monde cette année

D'autre part, il existe désormais pour la première fois un lieu de remplacement officiel - Lake Placid dans l'État de New York aux États-Unis! Les organisateurs des Jeux olympiques ont présenté cette option le plus sérieusement du monde. «Lake Placid est notre plan B officiel pour le cas où nous ne pourrions pas aller à Cortina», a fait savoir le comité d'organisation selon l'AFP. Lake Placid se trouve à environ 6000 km du nord de l'Italie et dans un autre fuseau horaire.

La farce concernant le bobsleigh olympique en 2026 devient de plus en plus absurde. Toutefois, des événements olympiques sur la glace en Amérique semblent peu probables. La construction de la piste à Cortina avance comme prévu. En mars, les premiers essais sur la glace et l'approbation par la fédération internationale devraient être possibles. Mais que se passerait-il si la nouvelle construction posait encore des problèmes de calendrier? Dans ce cas, il y aura des médailles à gagner à Lake Placid en février 2026, après les championnats du monde de mars 2025. Des médailles olympiques. Absurde!