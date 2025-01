Dans un an déjà, les Jeux olympiques d'hiver de Milan et de Cortina seront une réalité. Mais la nouvelle piste de bob est un immense chantier. La réception du tube de glace, espérée en mars, doit être reportée.

Les Jeux olympiques? Ça ira, d'une manière ou d'une autre - dans un an, les Jeux olympiques d'hiver doivent avoir lieu à Cortina. Pas seulement à Cortina, d'ailleurs. Mais au moins les courses de ski féminines et toutes les compétitions sur la piste de glace. Lors de la Coupe du monde de ce week-end, les skieuses ont fait un crochet par la répétition générale et il n'y a évidemment eu aucun problème: la piste de Tofana a fait ses preuves depuis longtemps.

Mais où se trouve donc le canal de glace à Cortina, nécessaire pour les compétitions de bobsleigh, de skeleton et de luge? Un coup d'œil de Blick sur place le montre: on martèle, on bosse et on transpire - même le samedi soir.

Pas de premiers essais avant octobre

Le temps presse. La construction du tube de glace a été imposée à la dernière seconde par les hautes sphères politiques à Rome. Mais il s'avère maintenant que le calendrier déjà serré ne pourra pas être respecté. En fait, les premiers bobs devaient dévaler le canal en mars, et l'homologation devait également avoir lieu au printemps. Selon le journal autrichien «Kronenzeitung», il n'en sera certainement rien - on parle désormais du mois d'octobre comme date de la première course.

Les responsables olympiques prennent la nouvelle avec une décontraction toute italienne. «Ça va bien se passer», telle est leur devise. En fait, avant les Jeux olympiques, il serait obligatoire, comme pour le ski, qu'une course d'essai soit organisée en hiver comme répétition générale. Celle-ci doit avoir lieu trois mois avant les Jeux- une coupe du monde de bob à Cortina est inscrite au calendrier fin novembre. Et avant cela, des courses d'essai de plusieurs semaines pour toutes les nations, car certaines heures d'entraînement sont obligatoires sur une nouvelle piste.

Et si un méga-flop se produisait? Lake Placid (Etats-Unis) est le lieu de remplacement au cas où la piste ne serait pas terminée. Lake Placid Exactement, à 6000 kilomètres de là. Mais aux Jeux olympiques, tout est toujours possible.