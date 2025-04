Au bord de l'élimination, et malgré une situation financière difficile en coulisses, Union Neuchâtel a arraché une victoire face aux Lions de Genève ce samedi. Les basketteurs neuchâtelois reviennent à 2-1 dans leur quart de finale et entendent se battre jusqu'au bout.

Russell Jones, Top Scorer d'Union, dit son attachement pour la ville de Neuchâtel. Photo: Lucas Vuitel

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Peu nombreux sont ceux qui auraient mis une piécette sur les basketteurs neuchâtelois ce samedi soir, eux qui devaient absolument s’imposer face à Genève pour rester en vie dans ces play-off du championnat suisse. Et pourtant, les Unionistes, comme si de rien n’était, ont poussé encore et encore sans jamais abandonner. Ils ont finalement été récompensés en toute fin de rencontre, passant l’épaule face aux Lions de Genève sur le score final de 77-74.

Entourés de la presse et de nombreux jeunes supporters manifestant leur joie, Dylan Ducommun avait le sourire après la rencontre: «Dès le début de cette série, on voulait faire preuve de caractère. Mais là, avec notre public, on savait que ça allait être un match différent. On a réussi à revenir au troisième quart malgré des difficultés tout au long du match.»

Car il faut être honnête: des difficultés, les Neuchâtelois en ont rencontré beaucoup, surtout à la finition. Très brouillons en première partie de match, ils ne semblaient pas en mesure de faire la différence sur les Lions. Mais ils sont montés en puissance dans le money time: «Joanis Maquiesse (ndlr: 31 points) a fait un super match aujourd’hui, il nous a portés sur ses épaules. Dans une ambiance comme ça, c’est incroyable!», lance l’ancien joueur de Fribourg Olympic.

«Nous ne voulions pas partir en vacances»

Un peu plus loin, son coéquipier Russell Jones, Top Scorer de la formation neuchâteloise, pouvait aussi se targuer d’un excellent match, lui qui a permis à son équipe de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre: «Je l’ai dit aux gars, et nous savions que nous étions au pied du mur avec un 0-2 dans la série, mais nous avons pris un nouvel élan. Lors du dernier match, nous avons senti que nous avions des situations dans lesquelles nous pouvions jouer un peu mieux et avoir l’opportunité de gagner. Genève est une grande équipe. Ce n’est pas pour rien qu’elle est numéro deux de la ligue, mais nous savons que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons battre n’importe qui», assure l’Américain. Avait-il préparé son match de façon différente? «Non, je me suis juste dit qu’il fallait faire quelque chose de spécial. Nous ne voulions pas partir en vacances.»

Dans un contexte délicat, étant donné les difficultés financières rencontrées par le club qui a appelé aux dons sur ses réseaux sociaux récemment, les joueurs neuchâtelois ont donc mis du cœur à l’ouvrage: «En tant que joueurs, on est là pour faire du basket», coupe Dylan Ducommun. Il est certain que ce samedi, ils ont été très généreux avec la salle de la Riveraine, qui a laissé exploser sa joie. «Nous aimons cette ville de Neuchâtel. Il suffit de voir comment les gens ont réagi au titre des volleyeuses du NUC pour avoir, nous aussi, envie de gagner pour cette ville», reprend Russell Jones. «C’est énorme quand nous avons ce public avec nous. C’est comme un sixième homme et nous voulons continuer pour tous ces gens.»

«Prendre soin du ballon»

Mais pour cela, deux nouveaux exploits seront nécessaires pour remporter la série, à commencer par ce lundi lors de l’acte IV, toujours à la Riveraine. «Nous avons beaucoup travaillé avec la vidéo. Ils défendent bien et ils attaquent bien. Il s’agit donc pour nous de prendre soin du ballon. En menant nos attaques, nous limitons nos pertes de balle et nous avons d’excellentes possessions offensives. C’est une grande équipe, comme je l’ai dit, mais nous aussi. Si nous parvenons à limiter nos pertes de balle, à sortir des transitions et à marquer, je pense que nous pouvons les battre.» Il faudra assurément reproduire le même match, voire capitaliser davantage encore sur les phases offensives pour tenter de s’en sortir face à des Genevois qui restent les grands favoris de cette série.

Sur les autres parquets de Suisse, Massagno, Fribourg Olympic et Pully-Lausanne ont validé leurs tickets en trois matches pour les demi-finales. Ces équipes seront donc au repos pour observer cette bataille féroce à laquelle se livrent les Unionistes et les Lions.