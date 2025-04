Au forceps, Union Neuchâtel se donne le droit d'y croire

Union Neuchâtel est encore en vie dans ces play-off du championnat suisse. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

En entrant sur le parquet de la Riveraine ce samedi soir, Union Neuchâtel n’avait pas le choix. Il fallait absolument l’emporter face aux Lions de Genève pour espérer poursuivre l’aventure dans ce quart de finale de play-off qui se dispute au meilleur des cinq matches.

Vainqueurs des deux premières rencontres de la série, mais également de toutes les rencontres face à Neuchâtel cette saison, les Genevois partaient logiquement avec les faveurs de la cote. Loin d’être largués face à leur adversaire, les hôtes du soir devaient quant à eux serrer les rangs et jouer une partition parfaite pour espérer viser les demi-finales.

Les Lions plus incisifs

Devant une salle bien garnie, mais loin d’être pleine (1000 spectatrices et spectateurs), les hôtes du soir inscrivaient rapidement trois points grâce à Kevin Martina. Trop imprécis à l’offensive, les Neuchâtelois ont toutefois rapidement vu Genève faire la course en tête. Les hommes de Mitar Trivunovic avaient de la peine à se montrer précis et incisifs à l’offensive. Alors que les Lions rataient deux lancers francs, la formation unioniste prenait petit à petit confiance grâce notamment à Dylan Ducommun. À la fin du premier quart, les débats n’étaient pas si déséquilibrés au score, avec un 17-19 en faveur des Genevois.

Après avoir soufflé un coup, les frais vainqueurs de la Coupe de Suisse reprenaient leur marche en avant grâce en partie à Dylan Painter et Juwann James, auteurs respectivement de sept et huit points jusque-là. Alors que les jeunes assis au premier rang étaient appelés au fair-play et à éviter «les doigts d’honneur», les deux équipes restaient souvent brouillonnes en première intention, même si les Genevois étaient meilleurs au rebond. Le capitaine unioniste Dylan Schommer offrait un dunk aux siens à trois minutes de la sirène intermédiaire et remettait un peu d’ambiance à la Riveraine. Il était suivi quelques secondes plus tard par Joanis Maquiesse, qui signait trois points. À 32-43 à la mi-temps, les Lions tenaient toutefois leur os et faisaient surtout la différence défensivement.

Neuchâtel revient au score

Après la pause, Neuchâtel poussait un peu plus, à l'image de ces bonnes séquences proposées par le Top Scorer Russell Jones et Matthew Dentlinger. Genève n'arrivait pas à capitaliser sur ses lancers francs, laissant les Unionistes dominer le jeu. En revenant à trois points des visiteurs en fin de troisième quart, Union Neuchâtel reprenait espoir et son public avec. Mais Robert Zinn calmait les esprits et remettait trois points précieux pour la formation lémanique. Celle-ci jouait parfaitement le coup face à son valeureux adversaire.

Dans un ultime quart très engagé, Maquiesse offrait trois points aux Neuchâtelois, qui revenaient ensuite à 60-62. Mais les Genevois inscrivaient cette fois-ci leurs lancers francs. Kevin Martina marquait lui aussi les trois points de l'espoir pour les hôtes avant que ceux-ci n'égalisent à 68-68 puis 70-70.

Les deux équipes étaient à couteaux tirés et ce match s'emballait enfin. À tel point que l'incontournable Russell Jones donnait enfin l'avantage aux Unionistes, complètement relancés au meilleur des moments. Après un suspens insoutenable, les hommes de Mitar Trivunovic sont allés au bout d'eux-mêmes pour l'emporter 77-74 dans un brouaha du diable. Union Neuchâtel peut donc garder espoir et revient dans sa série 2-1. Lors de l'acte IV ce lundi, les Neuchatelois devront à nouveau afficher ce visage conquérant et ce formidable caractère.