DE
FR

Course au titre relancée
Marc Marquez reste le roi en Aragon

Marc Marquez a remporté dimanche le GP d’Aragon pour la huitième fois en MotoGP, relançant ainsi sa course au titre mondial. L’Espagnol a devancé Pedro Acosta et Marco Bezzecchi, et revient à 19 points du leader Jorge Martin au classement.
Publié: 16:40 heures
1/2
Déjà vainqueur samedi, Marquez a repris 14 points au leader du championnat du monde, Jorge Martin (Aprilia).
Photo: IMAGO/Onzex Press e Imagens
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati) a remporté pour la huitième fois le GP d'Aragon dans la catégorie-reine dimanche sur le circuit de Motorland. Il se relance ainsi dans la course au titre.

L'Espagnol, qui pour une fois a manqué son départ, s'est rapidement repris et a ensuite survolé la course pour s'imposer devant son compatriote Pedro Acosta (KTM/2e à 1''754) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia/3e à 3''629), qui s'était élancé en pole position.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Marc Marquez a encore repris 14 points au leader du championnat du monde, Jorge Martin (Aprilia), 5e des deux courses du week-end. Il grimpe au 2e rang du classement général et n'accuse plus que 19 longueurs de retard sur son compatriote.

A lire également
L'Espagnol Raul Fernandez s'impose avec la manière à Silverstone
Aprilia signe un triplé
L'Espagnol Raul Fernandez s'impose avec la manière à Silverstone
Jorge Martin remporte le sprint à Silverstone
Le leader creuse son avance
Jorge Martin remporte le sprint à Silverstone

Comme lors de la course sprint samedi, le Français Johann Zarco (Honda-LCR) arraché un point pour son premier Grand Prix après plus de trois mois d'absence en raison de sérieuses blessures aux ligaments du genou gauche consécutives à une chute spectaculaire à Barcelone mi-mai.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus