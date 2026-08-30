Marc Marquez reste le roi en Aragon

Marc Marquez a remporté dimanche le GP d’Aragon pour la huitième fois en MotoGP, relançant ainsi sa course au titre mondial. L’Espagnol a devancé Pedro Acosta et Marco Bezzecchi, et revient à 19 points du leader Jorge Martin au classement.

ATS Agence télégraphique suisse

Le champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati) a remporté pour la huitième fois le GP d'Aragon dans la catégorie-reine dimanche sur le circuit de Motorland. Il se relance ainsi dans la course au titre.

L'Espagnol, qui pour une fois a manqué son départ, s'est rapidement repris et a ensuite survolé la course pour s'imposer devant son compatriote Pedro Acosta (KTM/2e à 1''754) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia/3e à 3''629), qui s'était élancé en pole position.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Marc Marquez a encore repris 14 points au leader du championnat du monde, Jorge Martin (Aprilia), 5e des deux courses du week-end. Il grimpe au 2e rang du classement général et n'accuse plus que 19 longueurs de retard sur son compatriote.

Comme lors de la course sprint samedi, le Français Johann Zarco (Honda-LCR) arraché un point pour son premier Grand Prix après plus de trois mois d'absence en raison de sérieuses blessures aux ligaments du genou gauche consécutives à une chute spectaculaire à Barcelone mi-mai.