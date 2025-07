«C'était cool de voir autant de personnes pour moi»

Morgane Métraux n'a pas passé le cut après le deuxième jour du Evian Championship. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

De la déception est forcément visible sur le visage de Morgane Métraux. L'aventure de la Vaudoise à Evian s'est arrêtée ce vendredi, avant même le cut. Peu en forme, la golfeuse de 28 ans a rendu une fiche de +9 après les deux premiers tours et, avec une 124e place, ne s'est logiquement pas qualifiée pour la suite de ce tournoi majeur.

Le jeudi avait déjà mal commencé pour Morgane Métraux qui, sur quatre trous consécutifs, s'est retrouvée en-dessus du par. Ces deux doubles boguey sur les trous 3 et 4 lui ont sans doute été fatals pour la suite de la compétition. «J'ai eu un passage à vide, avoue-t-elle. C'est facile de trouver les coups qui font que je ne passe pas le cut.»

Pour le deuxième round, bouclé avec une fiche de +4, la Vaudoise ne s'est pas non plus mise en évidence. «Je suis déçue, lâche-t-elle peu de temps après son dernier putt. C'est le tournoi de l'année où je veux vraiment bien faire. J'espère être là l'année prochaine et réaliser un meilleur résultat.»

«D'une semaine à l'autre, tout peut changer»

Car ce golf du bord du Léman convient généralement bien à Morgane Métraux. En 2023, elle avait terminé 16e de cet Evian Championship. Comment expliquer que, cette année, ça n'ait pas fonctionné? «Ah, c'est le golf, en sourit la Vaudoise. D'une semaine à l'autre, tout peut changer. C'est tellement dur d'être tout le temps au meilleur niveau.» Si tout ou presque avait réussi à Morgane Métraux il y a deux ans, ce n'était clairement pas le cas pour cette édition 2025.

Là où le bât blesse pour la golfeuse suisse, c'est que cette contre-performance a eu lieu devant ses proches. Ses parents et des amis de son club étaient là pour la soutenir tout au long du parcours. «C'était cool de voir autant de personne pour moi, même si je n'étais pas vraiment là…», explique-t-elle en référence à sa prestation.

Si elle parle de déception, c'est surtout d'un point de vue personnel. «Je travaille dur, mais pour moi avant tout», appuie Morgane Métraux, qui est donc éliminée après deux jours à Evian. Avant de se remettre au boulot, la Vaudoise va sans doute passer par la case repos après ce tournoi éprouvant, sous la chaleur. «Même si étant en Floride, ce sont des conditions parfaites pour moi», sourit-elle.