Morgane Métraux va participer à ses premiers Jeux olympiques.

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

C'est une bonne question… Péripéties, car mon parcours était assez linéaire – mais les blessures l'ont transformé un peu en dents de scie. Improbable, car quand j'étais petite, je n'étais pas du tout sportive. J'étais plutôt dans les livres, l'école et les bonnes notes. Si à 10 ans, on m'avait dit que je serais golfeuse, j'aurais rigolé. Et extraordinaire.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Lors de vacances en famille à l'île Maurice, on avait fait quelques jours de golf. J'avais 10 ans. Je dois bien avouer que ce qui me plaisait le plus à l'époque, c'était la voiturette (rires).

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

Il y a tellement d'événements qui font que j'en suis là. Mes victoires sont toutes spéciales de manière différente. Mais peut-être celle à Évian – car c'est la plus récente et c'est un endroit particulier pour moi. Mais en même temps, il y en a tellement d'autres que c'est dur de choisir…

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Elles sont compliquées ces questions… (rires) Ça dépend de l'heure. Si c'est 4h30… Je suis plutôt quelqu'un du soir. Ça me fait toujours un peu mal. Mais si c'est pour jouer au golf, c'est moins embêtant. Par contre, quand c'est pour prendre l'avion, c'est moins drôle. Pour répondre à la question, c'est juste d'éteindre le réveil et de savoir où je suis. Ça arrive souvent que je ne sache pas où je suis quand le réveil sonne.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

J'ai ma routine standard, mais je ne suis pas superstitieuse.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

J'essaie de faire mes valises le plus léger possible mais je n'y arrive pas généralement. Je joue toujours avec une montre.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Il faut travailler dur, mais tout en ayant du plaisir. Il faut savoir garder la tête haute quand les moments sont plus durs. Mais il faut profiter des bons moments – c'est important.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

J'hésite entre chez moi, à Cully – car j'y suis tellement peu et ça me fait plaisir de rentrer à la maison. Ou sinon, le terrain de golf. C'est ma bulle, mon havre de paix et je peux aller m'entraîner quand je veux.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Du beach-volley. L'ambiance est sympa dans le stade. Et aussi parce que tout ce qui se rapporte à l'athlétisme et la natation, j'en suis incapable.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Je joue au piano depuis plus longtemps qu'au golf. J'avais dû faire un choix entre les deux. Mais quand je suis à la maison, je profite pour jouer un peu sur les touches.