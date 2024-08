La Maison Suisse a fait le plein pour Steve Guerdat

Ils étaient 500 à accueillir Steve Guerdat (à dr.) à la Maison suisse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques heures à peine avoir décroché sa médaille d'argent aux Jeux de Paris, le cavalier jurassien Steve Guerdat était reçu à l'Ambassade suisse pour, comme le veut la tradition pour les athlètes décorés de ces Jeux olympiques, être fêté en bonne et due forme. Sans sa monture, Dynamix de Belhème, déjà en route pour la Suisse pour «un repos bien mérité», a-t-il rigolé sur scène.

Mais pour le champion olympique 2012, la Maison Suisse avait fait le plein – 500 personnes se sont pressées dans les jardins de l'Ambassade pour apercevoir le Jurassien. Grâce à cet argent, le cavalier possède désormais un set complet de médailles olympiques, lui qui avait aussi décroché l'or par équipe à Pékin, en 2008. «C'est incroyable», dit-il simplement sur scène. Là, il est félicité par le conseiller aux États lucernois Damien Müller, qui est également président de Swiss Equestrian. «Vous avez énormément accompli ces derniers mois», a souligné l'homme politique devant le Jurassien et le parterre de fans.

Avant de se rendre auprès des journalistes, Steve Guerdat s'arrête bien volontiers vers les personnes présentes pour prendre des photos avec le sourire, sa médaille autour du cou... avant de faire un petit coucou à sa famille. «Une deuxième médaille olympique, même d'argent, ça vaut tout l'or du monde», a-t-il imagé.

Sous les yeux de son père

Si Steve Guerdat insiste sur l'aspect particulier de cette médaille, c'est également pour des raisons familiales. Son père, Philippe, était présent dans l'encadrement de l'équipe du Brésil après avoir été malade. «Il était déjà là pratiquement lors de toutes mes Olympiades, a-t-il détaillé. Nous avons une relation père-fils et on ne parle pas uniquement de sport. J'étais donc très heureux qu'il puisse être présent. Il a été là tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière. Et c'est évidemment une personne très importante dans cette médaille aussi.»

Le triple médaillé olympique n'aura guère le temps de se reposer puisqu'il repart dès mercredi sur les routes pour une compétition en Slovaquie. Dynamix de Belhème va pouvoir souffler quelque temps. La différence avec Paris? Sa famille voyagera avec lui. «Ma femme était sur place et elle m'a relevé la tête ces deux ou trois derniers jours puisque ce n'était pas simple après la déconvenue en équipes. Ma fille malheureusement n'était pas là, mais je l'ai eue au téléphone assez rapidement. C'est vrai que ce sont les deux personnes que j'ai le plus envie d'aller retrouver maintenant et d'embrasser très fort.»

Et tout le monde prendra la direction de la Slovaquie. «On part mercredi après-midi avec ma femme et ma fille, précise le tout frais médaillé olympique. Les compétitions commencent jeudi matin. Normalement, j'aurais déjà dû rentrer ce mardi soir. On verra comment nous ferons pour arriver dans de bonnes conditions là-bas.» Mais avant, Steve Guerdat, visiblement très détendu, a pu profiter d'un moment de bonheur avec les fans.