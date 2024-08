«L'argent ici a presque plus de saveur que l'or à Londres»

Steve Guerdat

Grégory Beaud Journaliste Blick

Arrivé au terme de son marathon médiatique, Steve Guerdat s'est encore exprimé devant les médias suisses. Médaille d'argent autour du cou, le Jurassien est revenu sur son exploit, mais sans trop parler de son barrage et de la faute qui lui coûte la médaille d'or. «On n'est pas là pour parler de technique», a-t-il remarqué.

Steve, comment ça va?

Je suis heureux. Super heureux. Je suis également un petit peu fier aussi. C'est assez rare de gagner des médailles aux Jeux Olympiques. C'est déjà la deuxième et je suis fier de ma jument et de toute mon équipe. C'est assez difficile de trouver les mots, mais cette médaille représente énormément pour moi. Elle représente en tout cas autant et peut-être même plus que celle de Londres.

Qu'est-ce qui la rend peut-être plus spéciale?

Parce que c'est la deuxième et parce que ma situation est différente. À Londres, j'étais encore jeune. Même si j'avais gagné beaucoup de choses avant, elle arrivait un petit peu plus par surprise. Et puis la situation était complètement nouvelle pour moi. Aussi belle est une médaille olympique, elle change un petit peu votre vie de tous les jours. J'avais un peu le regret de ne pas vraiment avoir profité de cette médaille qui est pourtant si rare. Mais avec les années, on se rend compte qu'en fait, c'est très dur d'avoir une médaille olympique. Et maintenant le fait d'être un petit peu plus sage avec les années, d'avoir une famille agrandie qui m'attend à la maison. C'est aussi cela qui lui donne encore plus de saveur.

La collection est complète avec l'or de Londres, le bronze en équipe à Pékin et désormais l'argent.

Oui, je vais surtout continuer de me battre pour en gagner une deuxième d'or. Avec mon cheval, on a vu ici que tout n'était pas encore parfait et que les JO étaient un petit peu différents qu'un autre championnat. Mais elle a été absolument fantastique aujourd'hui, mais je sais qu'on a encore une marge de progression et ça promet encore de belles choses pour nous.

Partir dernier, c'était un avantage?

Oui, j'avais toutes les cartes en main, mais je me suis loupé sur le barrage, mais je n'ai pas envie de penser à ça. Je n'ai pas fait le barrage qu'il fallait. Mais je ne veux pas parler de questions techniques ou quoi que ce soit. C'est déjà génial d'avoir cette médaille. Pour ma jument et pour mon équipe, ç'aurait été génial de gagner l'or. Ils l'auraient mérité. On a gagné ensemble l'argent et ça me suffit amplement à mon bonheur.