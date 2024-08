Steve Guerdat aura envie de se racheter

Vous n'avez rien de prévu cet après-midi entre 15h30 et 17h00 ou vous voulez faire une pause? Mon conseil est le suivant: Le kayak cross. Je n'ai toujours pas décidé si je trouve cette compétition totalement absurde et qu'elle n'a rien à faire aux Jeux olympiques ou si c'est absolument génial à suivre. La vérité est probablement dans le juste milieu.

Le principe est simple. Quatre spécialistes de kayak s'élancent simultanément dans un parcours bien trop étroit pour eux et jouent des pagaies pour être le premier arrivé en bas. Le parcours est jalonné de portes vertes et rouges indiquant si elles doivent être prises dans le sens de la descente ou de la montée. Le clou du spectacle? L'esquimautage à savoir une sorte de rondade aquatique durant laquelle le compétiteur se retrouve la tête sous l'eau.

Le CIO a rajeuni ses épreuves. Les sports funs sont davantage présents à l'instar du BMX ou du skateboard, notamment. Mais toutes les disciplines doivent-elles coûte que coûte ajouter du spectacle de manière quasi artificielle? Réponse à 17h si un Suisse (Martin Dougoud ou Alena Marx) aura une médaille autour du cou. Si tel est le cas, la place du kayak cross ne se discutera plus, non?

P.S. Est-ce que j'ai écrit cette intro pour avoir l'occasion unique d'écrire «esquimautage» pour la première fois de ma carrière? Possible.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLETISME

10h05 400 m haires messieurs, 1er tour (Julien Bonvin)

10h40 Saut à la perche dames, qualifications (Angelica Moser, Pascale Stöcklin)

12h50 200m dames, repêchages (Léonie Pointet)

19h00 Perches messieurs, finale

19h55 200m messieurs, 1er tour (William Reais, Timothé Mumenthaler et Felix Svensson)

20h45 200m dames, demi-finales (Mujinga Kambundji et év. Pointet)

CANOË-SLALOM

15h30 Kayak Cross, quarts de finale et courses pour les médailles dames (év Alena Marx)

15h52 Kayak Cross, quarts de finale et courses pour les médailles messieurs (év Martin Dougoud)

ESCALADE

Débuts des épreuves avec Sascha Lehmann.

GYMNASTIQUE

11h45 Barres parallèles messieurs, finale

12h36 Poutre dames, finale

13h31 Barre fixe messieurs, finale

14h20 Sol dames, finale

HIPPISME

14h00 Saut d'obstacles individuel, qualifications (avec Martin Fuchs, Steve Guerdat et Edouard Schmitz)

TRIATHLON

8h00 Course par équipes mixtes (avec Julie Derron, Cathia Schär, Max Studer et Sylvain Fridelance)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Steve Guerdat (hippisme). Les cavaliers suisses ont déçu par équipe. Ils ne sont pas parvenus à atteindre la finale du concours du saut d'obstacles. Dès ce lundi, le champion olympique 2012 Steve Guerdat a l'occasion de se rattraper. Le Jurassien et sa jument Dynamix de Belhème voudront tout faire pour, cette fois, accrocher la finale. Celle-ci aura lieu le 6 août, dès 10h.

La Suissesse

Angelica Moser (saut à la perche). Depuis les Jeux de Tokyo, où elle n'avait pas atteint la finale, Angelica Moser revient de loin. La Zurichoise a subi une grosse chute à l'entraînement juste après le Japon et a dû faire une longue pause. Revenue au top de sa forme, elle est même devenue championne d'Europe à Rome cette année. Mi-juillet, la copine de Kevin Bozon a même battu son record de Suisse, à 4m88. Une finale est donc largement à sa portée.

3 La performance suisse de la veille

Le beach-volley suisse se porte à merveille. Les deux paires engagées dans le tableau féminin ont été très solides pour se qualifier pour les quarts de finale. Ce sont Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré qui ont été les premières à se présenter sur le sable du magnifique stade faisant face à la Tour Eiffel. Et les deux athlètes qui disputent leurs premiers Jeux olympiques ont su rester concentrées malgré un premier set compliqué. Après avoir mené 8-1, elles ont laissé les Chinoises Chen Xue et Xinyi Xia revenir au score et même virer en tête à 14-13. Mais les Suissesses ont finalement gagné la manche 29-27 puis la seconde 21-17.

Physionomie de match assez similaire pour le binôme Tanja Hüberli/Nina Brunner. Elles ont également dû s'employer lors du premier set contre la paire espagnole Liliana Fernandez Steiner/Paula Soria Gutierrez. Après avoir sauvé des balles de set à 20-19 et 21-20, les Suissesses ont remporté la manche 23-21. La seconde manche a été moins accrochée puisqu'elles l'ont emportée 21-17.

Comme les deux paires sont dans des parties différentes du tableau féminin, le rêve d'une finale à 100% helvétique est donc toujours possible.

4 La performance internationale de la veille

Il le voulait, il en a rêvé et il l'a fait. Les superlatifs manquent pour décrire l'exploit qu'a réalisé le Serbe dimanche, déjà détenteur du record des titres en Grand Chelem (24). Il ne lui manquait plus que l'or. Novak Djokovic, après seize ans passés à courir après un sacre olympique qui lui échappait dans son immense carrière, est enfin devenu champion olympique grâce à sa victoire dimanche à l'issue d'un match sublime face à Carlos Alcaraz 7-6 (7/3) 7-6 (7/2).

Après la balle de match, il s'est effondré à genoux, en larmes et la tête entre les mains sur le Court Central, avant de monter dans les tribunes et de prendre sa fille dans les bras, sous l'ovation du public. Une image qui restera.

5 L'image de la veille

L'Américain Freddie Crittenden a couru son 110 m haies… au ralenti. Le 4e des derniers Championnats du monde a surpris tout son monde et a terminé avec un temps de 18"27, très loin de son record personnel (12"93). Il a expliqué après la course qu'il ressentait une gêne au niveau des adducteurs et qu'il se préservait pour les repêchages de mardi.

6 Le chiffre du jour

500'000. C'est le nombre de spectateurs qui ont assisté samedi à la course en ligne masculine et qui ont pu assister au premier doublé olympique en cyclisme chez les hommes, par le Belge Remco Evenepoel. Le nombre pour la course en ligne des femmes n'a pas encore été dévoilé mais au vu des images, on peut se douter qu'il s'en rapproche fortement.

7 L'histoire du jour

La douleur est palpable sur le visage de l'Espagnole Carolina Marin. La badiste était en passe de remporter sa deuxième médaille olympique. En demi-finale, elle mène 21-14 et 10-5 face à la Chinoise Jiao He Bing. Mais Carolina Marin se fait malencontreusement une entorse au genou et, après avoir été soignée, ne peut plus marcher sur le court.

L'Espagnole tente de nouveau sa chance, mais quelques secondes plus tard, elle doit abandonner la demi-finale le cœur lourd. Elle pleure à chaudes larmes sur le court, toute la salle entend à quel point cette élimination lui fait mal. Puis, elle quitte le court en larmes. C'est un nouvel épisode malheureux dans la relation entre Carolina Marin et les Jeux olympiques: à Tokyo, il y a trois ans, elle avait également dû déclarer forfait. Là aussi, une blessure au genou l'avait gênée.

8 Les coulisses des JO

Derrière les portes du Village olympique, les athlètes bénéficient d'une place avec un écran géant où les compétitions sont diffusées. C'est à cet endroit que se déroulent la majorité des interviews d'athlètes diffusées et publiées durant les Jeux olympiques. Il n'est donc pas rare de voir les médaillés d'or, d'argent et de bronze déambuler avec leur breloque autour du cou. Image finalement assez surprenante que de tomber nez à nez avec de nombreux champions olympiques en quelques secondes.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille. Le cyclisme féminin suisse n'a gagné aucune médaille aux Jeux olympiques dans son histoire. Et cela s'est poursuivi puisque l'épreuve en ligne de dimanche n'a vu aucune Suissesse se mêler à la lutte pour les médailles dans l'emballage final.

