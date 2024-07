Steve Guerdat affiche ses ambitions pour les Jeux olympiques

1/14 A Paris, Steve Guerdat sellera la jument Dynamix de Bélhème. Avec elle, il nourrit de grands espoirs de remporter l'or.

Steve Guerdat le souligne régulièrement: il n'aime pas faire de rétrospective. «J'aurai tout le temps de le faire après ma carrière». Mais le cavalier de saut d'obstacles s'apprête à participer à ses sixièmes Jeux olympiques d'été consécutifs. On aimerait donc bien savoir ce que le champion d'Europe en titre a ressenti à l'époque, lors de ses débuts à Athènes en 2004 et comment il voit ces nouveaux JO, 20 ans plus tard, à Paris.

Il a 22 ans à l'époque, 42 aujourd'hui, et entre-temps, il a remporté le bronze par équipe à Hong Kong en 2008, l'or en individuel à Londres en 2012 et de nombreuses expériences enrichissantes. Malgré tout, Guerdat déclare: «Je suis resté le même homme. Mon amour pour les chevaux et l'équitation est également toujours aussi grand». Mais dans la vie du cavalier de haut niveau, beaucoup de choses ont changé. «Je suis devenu père de famille, entrepreneur avec ma propre ferme et 15 employés, j'ai beaucoup plus de responsabilités». Mais il n'a pas du tout l'impression que 20 ans se sont écoulés.

Ce n'est que lorsqu'il pense au nombre de concours auxquels il a participé et au nombre de chevaux différents qu'il a montés qu'il s'en rend compte. Son corps commence aussi à le lui faire sentir. «Je remarque que je devrais en faire un peu moins, car j'ai mal partout le soir. Mais quand je me lève le lendemain matin, je recommence, parce que j'y prends beaucoup de plaisir».

Voici comment Guerdat décrit l'esprit olympique

Sa première aventure olympique en 2004, Guerdat la classe pourtant dans ses souvenirs comme une grande déception, car il n'a pratiquement rien ressenti de l'ambiance. À l'époque, il est employé dans l'écurie de Jan Tops (63 ans), un cavalier néerlandais et un marchand de chevaux influent, et ne peut donc pas encore tout décider de lui-même dans sa planification. Ce n'est qu'au dernier moment, avant la première compétition, qu'il se rend sur place. L'équipe termine à la 5e place à Athènes. Guerdat se serait qualifié pour la finale individuelle, mais selon le mode de l'époque, seuls trois des quatre cavaliers d'une équipe peuvent y participer.

La décision ne lui est pas favorable et son chef décide de l'envoyer immédiatement au prochain concours. «Je n'ai même pas pu voir la finale de mes coéquipiers, j'étais déjà à Kiev», raconte-t-il. «Je me suis alors dit: s'il y a une prochaine fois pour moi, je veux vraiment profiter de la fièvre olympique. Et c'est ce que j'ai fait.»

Guerdat, qui tient absolument à vivre dans le village olympique bien que les épreuves d'équitation se déroulent à l'extérieur, près du château de Versailles, décrit l'esprit olympique ainsi: «Pour moi, les Jeux olympiques sont une des rares choses au monde où tout le monde est traité de la même manière. Que l'on soit la star de son sport ou le numéro 600 mondial, durant quelques jours, le statut ou l'argent n'ont pas d'importance, l'origine également, qu'elle soit d'un pays privilégié comme la Suisse ou d'un pays ravagé par la guerre. Je savoure cette justice».

Saut d'obstacles à Paris: le mode de compétition Le tournoi olympique réunit 20 nations qui comptent trois cavaliers de saut d'obstacles. S'y ajoutent 15 cavaliers individuels de 15 nations qui ne font pas partie d'une équipe. L'équipe suisse est composée de Steve Guerdat (42 ans), Martin Fuchs (32 ans) et Pius Schwizer (61 ans). Après le premier échauffement, le chef d'équipe Peter van der Waaij devra annoncer définitivement le trio. Edouard Schmitz (24 ans) serait le cavalier de remplacement, mais il ne peut être changé que pour des raisons médicales ou vétérinaires. Équipe: il n'y a pas de résultat biffé dans le nouveau mode (depuis Tokyo 2021). L'épreuve de qualification se déroule selon un barème A avec un maximum de 17 sauts de 165 centimètres maximum. Les 10 meilleures équipes sur 20 accèdent à la finale. Le lendemain, le classement repart à zéro et les départs se font dans l'ordre inverse. Individuel: le chef d'équipe a la possibilité de changer un cavalier pour l'épreuve de qualification. Elle se déroule dans le barème A sans barrage avec un maximum de 17 sauts de 165 centimètres maximum. Les 30 meilleurs atteignent la finale individuelle. Le lendemain, le classement repart à zéro. Un éventuel barrage déterminera les places pour les médailles.

Triomphe en or en 2012 et énorme déception en 2016

Interrogé sur ses moments les plus particuliers aux JO, Guerdat cite deux instants dont les sentiments ne pourraient être plus opposés: Londres 2012 et Rio 2016. Il a fêté l'or olympique 2012 en selle sur Nino des Buissonnets. Certes, il n'y pense plus tous les jours, dit le multiple médaillé européen, mais l'importance de ce précieux métal reste grande. «Après Londres, beaucoup plus de gens connaissaient mon nom.» Cela place le Jurassien, qui vit à Elgg ZH, à un autre niveau en ce qui concerne les sponsors et les propriétaires de chevaux. Et il le dit honnêtement: «Sans cette victoire olympique, je n'aurais pas pu acheter ma ferme».

Puis est venue la brutale désillusion à Rio. «Là aussi, je nourrissais des espoirs d'or.» En tant que cavalier de saut d'obstacles, il s'est enrichi de quatre années d'expérience. Les Suisses font partie des meilleures équipes et se classent sixième. En finale individuelle, une médaille est prête pour Guerdat, mais il la rate pour un refus et 99 centièmes. «La déception était énorme». Il aurait été le premier champion olympique de saut d'obstacles à défendre son titre.

Les ambitions de Guerdat sont claires

A Tokyo 2021 - qu'il appelle les «tristes Jeux», car ils se déroulent sans spectateurs en raison de la pandémie de Corona - l'équipe suisse ne fait pas partie des favoris et un souhait de médaille aurait été présomptueux. Cela a frustré l'ambitieux Guerdat. Trois ans plus tard, la situation est bien différente. Elle n'a jamais été aussi bonne. «C'est de loin l'équipe la plus forte dans laquelle j'ai été. Nous n'avons pas à nous cacher.»

Outre Guerdat, qui selle la jument Dynamix de Bélhème, Martin Fuchs (32 ans, Leone Jei) et Pius Schwizer (61 ans, Vancouver de Lanlore) - tous sont d'anciens numéros 1 mondiaux - représenteront la Suisse à Paris. Selon lui, le timing est extraordinaire: un si petit pays peut présenter pour les Jeux olympiques une équipe avec des cavaliers et des chevaux au top de leur forme. «On ne vit pas cela plusieurs fois dans sa carrière. Et il n'y a pas non plus de garantie que ce soit à nouveau le cas dans quatre ans.»

En conséquence, l'objectif du cavalier est clair: «Je souhaite l'or par équipe et en individuel. J'aimerais ramener une médaille en Suisse, tout autre résultat serait une déception. Si ce n'est pas maintenant, alors quand?»