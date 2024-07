Pour la deuxième année consécutive, le magazine Forbes a nommé Paris comme étant la plus belle ville du monde. C'est dans ce décor de cartes postales que se dérouleront les JO. Tour d'horizon des plus beaux sites.

1/13 Le stade de beach-volley est probablement le lieu le plus emblématique des JO avec la Tour Eiffel en toile de fond.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vaudra-t-il mieux être vissé à son canapé ou sur place pour ces Jeux olympiques? La question vous paraît incongrue. Pas forcément. Si le grand raout a toujours lieu dans de grandes villes, il n'a que rarement été organisé dans une cité aussi majestueuse que Paris avec autant de point de vue emblématiques. Et les organisateurs ont tout fait pour magnifier encore davantage les événements sportifs et réfléchissant à leur proposer un décor à la hauteur, surtout pour les événements en extérieur. Mais pas que.

La grande Seine

Peut-être que les organisateurs ont pris trop littéralement le fait que la cérémonie d'ouverture doive se dérouler sur une grande scène. Toujours est-il qu'ils ont vu les choses en grand avec ni plus ni moins qu'une parade sur la Seine pour lancer les festivités. Et, forcément, ce seront les images marquantes de ces Jeux olympiques puisque le fleuve serpente entre les monuments iconiques de la ville de Paris.

La rivière a été au centre de l'attention durant tout la phase de préparation, pour de moins bonnes raisons. Insalubre à la pratique de la baignade, elle doit toutefois accueillir la compétition de triathlon ainsi que la natation en eau libre. Après de nombreuses polémiques et une grande incertitude, les compétitions auront lieu avec des départs et arrivées au Pont Alexandre III, un monument d’une largeur de 45m pour 107m de longueur. Il est l'un des ouvrages les plus iconiques de Paris.

Beach-volley avec vue

Existe-t-il monument plus connu que la Tour Eiffel? C'est ici que le terrain de beach-volley a élu domicile. Plus précisément sur le Champ de Mars. Décidément, les spécialistes de cette discipline sont particulièrement gâtés puisqu'en 2016, c'était tout simplement sur la plage de Copacabana à Rio qu'ils avaient eu la chance de disputer leur compétition. Cette année, c'est donc la vénérable Tour Eiffel qui surplombera leurs exploits.

La vie de (Grand) Palais pour l'escrime et le taekwondo

Les Jeux olympiques de Paris ont été pensés avec un but précis: laisser un héritage à la ville sans bâtir des stades inusités à l'avenir. C'est ainsi que le Grand Palais, édifice construit pour l'Expo universelle de 1900, a pu subir une rénovation globale pour l'occasion et a dû être fermé quelque temps. Les épreuves d'escrime et de taekwondo se passeront sur l'imposante verrière constituée de plus de 6000 tonnes d'acier. Les fines lames avaient déjà eu la chance d'y disputer les Mondiaux de 2010.

Les vitres du toit ont toutefois dû être opacifiées pour l'occasion afin de s'assurer le bon déroulement des compétitions. Des bâches ont ainsi été tendues au plafond, mais elles ne gâchent pas l'impression globale de ce lieu qui a probablement été celui qui a le plus profité de ces joutes olympiques pour s'offrir une nouvelle jeunesse.

Compétitions royales à Versailles

Premier lieu tricolore inscrit au patrimoine de l’UNESCO en 1979, Versailles a été le point nevralgique française, accueillant la cour royale dès 1682, le magnifique château est entouré de vastes jardins qui serviront de lieu parfait pour les cavaliers, pentathlètes et dresseurs.

Tout Concorde en un lieu unique

Plus jeune et plus branché: c'est ainsi que les Jeux olympiques veulent se tranformer à l'avenir. Ce n'est donc pas un hasard si les sports urbains ont été réunis en un seul et unique lieu. Ainsi le Basket 3x3, le BMX Freestyle, le Break-Dance ainsi que le skatboard ont tous été concentrés en un hub.

Si la Tour Eiffel rafle la mise en matière de lieu emblématique, la Place de la Concorde n'est pas en reste avec d'un côté les Champs Elysées, de l'autre les jardins du Louvre et une vue déagagée sur la Tour Eiffel.

Le tennis revient sur terre (battue)

Cela paraît normal de voir une compétition de tennis se dérouler sur les courts de Roland-Garros puisque le tournoi du Grand Chelem y prend ses quartiers chaque année. Mais ce n'est pas fréquent de voir la petite balle jaune voir son tournoi être disputé sur des courts aussi prestigieux. Il y a évidemment eu l'édition de 2012 à Wimbledon. Mais depuis le retour du tennis au programme olympique à Séoul en 1988, aucune autre occurrence n'a été possible.

En 1924, les compétitions avaient eu lieu sur le stade de Colombes, puisque Roland-Garros n'allait être construit que trois ans plus tard. Si l'on remonte encore un peu dans le temps, les Jeux de Londres en 1908 avaient déjà été organisés sur le gazon de Wimbledon. Ce n'est donc que la trosième fois qu'un site de Grand Chelem accueillera les JO. Et le court Philippe Chatrier sera un écrin particulièrement adéquat pour les finales de simple et de double.

Un joli clin d'œil

Le Stade Yves-Du-Manoir situé à Colombes à deux pas de Paris a une histoire intéressante. C'est en effet ici que la cérémonie d'ouvertures des Jeux de 1924 a eu lieu. C'est également dans l'enceinte construite en 1907 que de nombreuses compétitions se sont déroulées. On peut noter en vrac le football, l'athlétisme, la gymnastique, le rugby et quelques autres.

Cette année, c'est le hockey sur gazon qui va y élire domicile. Plus généralement, le lieu va être investi par la fédération française de ce sport après les JO. Un deuxième terrain a été construit avec une tribune de 1000 places.

Les Invalides pour les archers

L’Hôtel des Invalides est vieux de plus de 300 ans puisqu'il a été construit en 1687 sous Louis XIV et servait d'hôpital militaire et maison de retraite pour les vétérans de guerre. Aujourd’hui, l'édifice abrite des musées ainsi que le tombeau de Napoléon Bonaparte. Située à un jet de flèche du Pont Alexandre III et du Grand Palais, l'esplanade des Invalides est au cœur des Jeux.

C'est dans les jardins situés devant la bâtisse que les tireurs à l'arc auront la chance d'y concourir. Comme de nombreuses autres installations, les tribunes éphémères seront démontées et ne laisseront ainsi aucune trace concrète des Jeux olympiques. Hormis, évidemment, des souvenirs qui devraient, à n'en pas douter, rester gravés dans les mémoires.