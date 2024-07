Un succès historique, des superstars et le scandale Morganella

1/7 La campagne de la Suisse aux Jeux de 2012 à Londres est tombée complètement à l'eau.

Christian Finkbeiner

1924 à Paris: le plus grand succès de l'histoire de la Nati

La Nati se qualifie de manière sensationnelle pour la finale olympique à Paris, qu'elle perd toutefois 3-0 contre l'Uruguay. Malgré cela, les joueurs entourant Xam Abegglen et le futur champion olympique de bob à quatre Charles Bouvier reçoivent un accueil frénétique au pays. Le fait que la délégation suisse ne réserve qu'un billet collectif valable dix jours pour le voyage à Paris montre à quel point cette qualification pour la finale est surprenante. Comme celui-ci expire en raison de leur épopée dans le tournoi, le journal «Sport» lance une campagne de collecte et réunit en une journée 6000 francs pour soutenir les héros de Paris. Après une victoire initiale de 9-0 contre la Lituanie, la plus haute de l'histoire de la Nati, la Tchécoslovaquie, l'Italie et la Suède doivent également s'incliner devant l'équipe de Suisse. En tant que meilleure équipe européenne, elle est couronnée championne d'Europe officieuse. C'est à ce jour le plus grand succès de l'histoire du football suisse.

1996 à Atlanta: les premiers matches féminins

Ce n'est que 100 ans après les premiers matches olympiques de l'ère moderne que les footballeuses s'affrontent, elles aussi, sous les cinq anneaux. Le pays hôte fait honneur à son rôle de favori. Mia Hamm, Julie Foudy, Joy Fawcett, Brandi Chastain et Kristine Lilly forment le Fab Five américain, qui bat la Chine 2 à 1 en finale devant une foule record de plus de 76 000 fans à l'époque. Pour beaucoup, cet événement marque la naissance du triomphe mondial du football féminin. Hamm, l'attaquante au dribble puissant, deviendra plus tard la première icône publicitaire et la première superstar mondiale.

1996 à Atlanta: le triomphe des Super Eagles

Depuis 1982, lorsque le Cameroun a fait sensation lors de la Coupe du monde en Espagne, le monde du football s'attend à une épopée d'une équipe du continent africain. Le premier titre d'une équipe africaine est remporté par le Nigeria en 1996 à Atlanta. Les Super Eagles s'imposent dans l'un des tournois olympiques les plus spectaculaires et les plus qualitatifs de l'histoire, battant le Brésil de Ronaldo, Bebeto, Roberto Carlos et Rivaldo 4-3 en demi-finale grâce au but en or de Nwankwo Kanu en prolongation et l'Argentine de Hernan Crespo, Javier Zanetti et Diego Simeone 3-2 en finale. Des noms comme Kanu, Jay-Jay Okocha, Sunda Oliseh ou Emmanuel Amuneke sont immortalisés dans les livres d'histoire olympique.

2008 à Pékin: la naissance de Messi

Certes, Lionel Messi (37 ans) participe déjà avec l'Argentine à la Coupe du monde 2006 en Allemagne, remporte la Ligue des champions 2007 avec Barcelone et mène l'Albiceleste en finale de la Copa América, mais le premier succès de «La Pulga» sur la scène internationale a lieu à Pékin. Par une température de plus de 40 degrés et une forte humidité, le numéro 15 de l'époque mène l'Argentine à la victoire olympique contre le Nigeria dans le Nid d'oiseau de Pékin. Ángel Di María marque le 1-0 - sur un service de Messi. Mais ces deux-là sont loin d'être les seuls noms de l'équipe argentine à avoir réussi une carrière internationale. Sont également présents: Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi, Ever Banega, Javier Mascherano, Pablo Zabaleta.

2012 à Londres: le scandale Morganella

Pour la première fois depuis 84 ans, la Suisse participe à nouveau au tournoi olympique de football. Mais la campagne est placée sous une mauvaise étoile dès le début après les désistements de Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka et Yann Sommer. Elle se termine par un désastre. L'équipe de Pierluigi Tami, composée de Diego Benaglio, Fabian Schär et Ricardo Rodriguez, échoue sans gloire au premier tour, après n'avoir récolté qu'un seul point lors des trois matches contre le Gabon, la Corée du Sud et le Mexique. Une publication sur Twitter de Michel Morganella après la défaite contre la Corée du Sud (0-1) fait beaucoup plus de bruit. «Je pourrais tabasser tous les Sud-Coréens. Allez vous faire incendier, bande d'handicapés mentaux», tweete-t-il sur son compte, fermé par la suite. Swiss Olympic renvoie le défenseur de Palerme chez lui, mais le mal est fait.

2016 à Rio de Janeiro: l'or le plus important du Brésil

Bien que le tournoi de football masculin ne joue qu'un rôle secondaire aux Jeux olympiques, la médaille d'or qui est distribué est pour le pays hôte, qui n'est autre que le pays du «jogo bonito», la plus importante des 306. Lorsque le Brésil et sa superstar Neymar reçoivent l'Allemagne en finale, le Maracana est plein à craquer et bien plus rempli que le nombre officiel de 63'707 spectateurs. Neymar donne l'avantage au Brésil, Max Meyer égalise pour l'Allemagne et la décision se fait aux tirs au but. Lorsque Weverton arrête la tentative de Nils Petersen, la limite de l'échelle des décibels est largement dépassée. Neymar marque et assure la médaille d'or au Brésil. C'est au moins une petite consolation pour l'humiliation subie deux ans plus tôt contre l'Allemagne (7-1) en demi-finale de la Coupe du monde à domicile.