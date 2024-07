A 41 ans, Tadesse Abraham va vivre sa... première cérémonie d'ouverture

1/6 A 41 ans Tadesse Abraham (à droite), va vivre sa... première cérémonie d'ouverture: le marathonien va se rendre à Paris spécialement pour l'occasion.

Matthias Dubach

Alors qu'il s'apprête à disputer sa dernière grande compétition, Tadesse Abraham (41 ans) va tout de même vivre une grande première à Paris, comme il l'explique pour Blick: «Je n'ai encore jamais assisté à une cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques, car le marathon s'est toujours tenu en fin de la manifestation. Mais cette fois-ci, je vais faire le voyage. En trois heures, je serai à Paris depuis Genève. Ensuite, je rentrerai chez moi et ne reviendrai que pour ma course.» Un scénario rendu possible par la proximité entre la Suisse romande et Paris. A Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, un voyage supplémentaire était en effet impensable.

En plus de son habituel camp d'entraînement en altitude à Saint-Moritz, Tadesse Abraham a préparé l'échéance parisienne dans la station de ski italienne de Sestrières, où un groupe d'une dizaine d'athlètes internationaux s'est retrouvé pour un camp. Pourquoi Sestrières? «C'était un terrain neutre pour tous les membres du groupe. Pour certains, le budget a aussi joué un rôle», explique Abraham. Deuxième facteur important: l'emplacement. Comme le parcours du marathon de Paris est assez vallonné, les coureurs ont souhaité s'entraîner en montagne, où descentes et montées sont légion.

Grande première pour Nino Schurter

La situation de Nino Schurter est comparable à celle de Tadesse Abrahams. Même si, contrairement au marathonien de 41 ans, le prodige du VTT n'a pas encore annoncé sa retraite, il est clair qu'à 38 ans, il vivra ses dernières olympiades à Paris.

Véritable légende olympique suisse, Nino Schurter va prendre part à ces cinquièmes Jeux. Et pourtant il devrait – sauf changement de dernière minute – assister lui aussi à sa première cérémonie d'ouverture. Car lors des précédentes éditions, à Pékin, à Londres et à Rio, le VTT n'avait été programmé qu'en fin de quinzaine et Schurter n'était donc pas encore sur place en début de manifestation. Et à Tokyo, lorsque les vététistes avaient enfin été parmi les premiers à prendre le départ, le stade s'était retrouvé pratiquement vide en raison de la pandémie de Covid.

Nino Schurter portera-t-il le drapeau?

Vendredi soir à Paris, il y aura non seulement un nombre record de spectateurs, mais également un spectacle sans précédent avec, entre autres, un défilé de bateaux sur la Seine. De quoi réjouir Schurter, qui se montre tout de même prudent: «Avant, elle (ndlr: la cérémonie) était trop tôt pour nous, maintenant elle est presque trop proche de notre course. Je dois d'abord connaître le programme exact. Je n'ai pas forcément envie de rester debout pendant cinq heures trois jours avant la course.»

Une chose semble sûre: si Nino Schurter participe bel et bien à sa première cérémonie d'ouverture, il sera un candidat de choix pour être porte-drapeau de la délégation masculine. Aucun autre candidat n'égale le vététiste en termes de palmarès olympique, le Grison ayant déjà raflé tous les métaux lors des précédents jeux (le bronze en 2008 à Pékin, l'argent en 2012 à Londres et l'or en 2016 à Rio). Quant à Stan Wawrinka, il a déjà été porte-drapeau à Londres il y a douze ans. Pour ce qui est de la délégation féminine, la championne de tir Nina Christen est en bonne voie pour se muer en porte-étendard helvétique.