Deux jours avant la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux olympiques, les footballeurs et footballeuses entament déjà la compétition. La Suisse n'y est pas représentée, mais plusieurs autres stars du monde entier y participent.

Voici les stars présentes et pourquoi la Suisse est absente

Aux Jeux olympiques, on joue aussi au football

1/7 Les Jeux olympiques de Paris s'ouvriront officiellement vendredi, mais le tournoi de football débutera déjà mercredi.

Nicolas Horni

Il y a un peu plus d'une semaine, deux événements sportifs majeurs, l'Euro en Allemagne et la Copa América aux Etats-Unis, ont pris fin. Le prochain se profile déjà à l'horizon: les Jeux olympiques 2024 à Paris. Le sport roi, le football, sera bien entendu de la partie. Mais quels pays se déplacent avec quelles stars? Où se dérouleront les matches? Et pourquoi la Suisse n'est-elle pas de la partie?

Quels sont les pays qui participent?

12 équipes féminines se disputent la médaille d'or olympique en France. Elles sont réparties en trois groupes.

Groupe A: France, Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande

France, Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande Groupe B: États-Unis, Zambie, Allemagne, Australie

États-Unis, Zambie, Allemagne, Australie Groupe C: Espagne, Japon, Nigeria, Brésil.

Chez les hommes, quatre équipes de plus sont de la partie. Les 16 équipes sont réparties dans les quatre groupes suivants.

Groupe A: France, États-Unis, Guinée, Nouvelle-Zélande

France, États-Unis, Guinée, Nouvelle-Zélande Groupe B: Argentine, Maroc, Irak, Ukraine

Argentine, Maroc, Irak, Ukraine Groupe C: Ouzbékistan, Espagne, Égypte, République dominicaine

Ouzbékistan, Espagne, Égypte, République dominicaine Groupe D: Japon, Paraguay, Mali, Israël

Où et comment se déroulent les matches?

Les matches se déroulent comme des matches professionnels tout à fait normaux, qui relèvent de la Fédération internationale de football (FIFA). 11 joueurs ou joueuses, 90 minutes plus le temps additionnel, divisés en deux moitiés de 45 minutes.

Les premiers et deuxièmes de groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes atteignent la phase à élimination directe. Ensuite, il y aura les quarts de finale, les demi-finales, le match pour la médaille de bronze et la finale.

Le tournoi olympique de football se jouera dans sept stades répartis dans toute la France:

Matmut Atlantique, Bordeaux

Stade de la Beaujoire, Nantes

Groupama Stadium, Lyon

Stade Vélodrome, Marseille

Allianz Riviera, Nice

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

Les finales des 9 (hommes) et 10 août (femmes) se dérouleront au Parc des Princes, le domicile du Paris Saint-Germain.

Quelles sont les stars présentes?

Une nation peut nommer 18 joueurs ou joueuses pour les Jeux olympiques. Chez les hommes, 15 d'entre eux doivent être nés le 1er janvier 2001 ou après. Trois au maximum sont donc admis avec une année de naissance plus ancienne.

L'Argentine se déplace avec quatre joueurs qui faisaient déjà partie de la sélection lors du titre mondial au Qatar: Nicolás Otamendi, Gerónimo Rulli, Thiago Armada et Julián Álvarez. Ce dernier, coéquipier de Manuel Akanji à Manchester City, est d'ailleurs le joueur ayant la plus grande valeur marchande aux Jeux olympiques 2024. En outre, les Gauchos sont entraînés par l'ex-star du Barça Javier Mascherano.

Chez les Espagnols, Fermín López et Álex Baena, deux récents champions d'Europe, seront de la partie. L'ex-star d'Arsenal Alexandre Lacazette est le capitaine de l'équipe de France, équipe entraînée par Thierry Henry - qui est d'ailleurs aussi le porte-flambeau de la France. La nouvelle recrue du Bayern Munich, Michael Olise, fait également partie de la sélection.

Aucun joueur de Super League ne participera aux JO. En revanche, l'ancien Bâlois Mohamed Elneny, qui sera le capitaine de l'Egypte, est passé par notre championnat.

Deux lauréates du Ballon d'Or et la joueuse la plus chère de l'histoire

Chez les femmes également, quelques stars sont présentes. La plus connue est sans doute la Brésilienne Marta, qui participera pour la sixième fois à des matches olympiques et qui fêtera sa dernière. Pour le pays hôte, la défenseuse Wendie Renard est la plus connue du groupe.

L'équipe espagnole est, elle aussi, truffée de stars. On y trouve notamment les deux lauréates du Ballon d'Or, Aitana Bonmatí et Alexia Putellas, ainsi que Salma Paralluelo, l'une des meilleures jeunes joueuses du monde.

Il y a aussi Trinity Rodman, la fille de l'ex-star de la NBA Dennis Rodman, l'Australienne Mary Fowler, l'attaquante vedette allemande Alexandra Popp, la Colombienne Linda Caicedo et la Nigériane Asisat Oshoala. En parlant d'Afrique, la Zambie - qui a d'ailleurs éliminé des qualifications le Ghana de la Suissesse Nora Häuptle - a, elle aussi, deux attaquantes passionnantes dans ses bagages: Barbra Banda et Racheal Kundananji. Cette dernière est actuellement la joueuse la plus chère du monde.

Pourquoi la Suisse n'est-elle pas de la partie?

Lors de l'Euro M21 en 2023: Les jeunes stars de l'équipe nationale suisse, Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Fabian Rieder et Ardon Jashari, parviennent à se qualifier pour les quarts de finale et y emmènent l'Espagne en prolongation. Mais c'est là que tout s'arrête, Juan Miranda nous élimine du tournoi et nous éloigne ainsi du rêve olympique que nous aurions pu réaliser en nous qualifiant pour les demi-finales.

L'équipe nationale féminine suisse était un peu plus loin. L'automne dernier, celle-ci aurait eu la chance de se qualifier via la Ligue des Nations. Cette aventure, sous l'égide d'Inka Grings, s'est toutefois soldée par un échec cuisant et une relégation dans le groupe B de la compétition.