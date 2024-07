Cette championne olympique de dressage aurait roué son cheval de coups

1/2 La cavalière britannique Charlotte Dujardin a annoncé mardi qu'elle ne participerait pas aux JO.

Blick Sport (avec AFP)

Une séquence circulant sur X montre une femme asséner au moins 24 coups de fouet à un cheval en l'espace d'une minute. Un geste qualifié d'«erreur de jugement» par Charlotte Dujardi, qui s'est excusée. «Une vidéo datant de quatre ans et montrant que j'ai commis une erreur de jugement lors d'une séance d'entraînement est apparue», déclare Charlotte Dujardin dans un communiqué.

«La Fédération équestre internationale (FEI) a ouvert une enquête et j'ai pris la décision de me retirer de toutes les compétitions, y compris les Jeux olympiques de Paris, le temps que le processus se mette en place», ajoute la cavalière de 39 ans sans préciser le contenu de la vidéo.

«Ce qui s'est passé ne me correspond pas et ne reflète pas la façon dont j'entraîne mes chevaux ou dont je coache mes élèves, mais il n'y a pas d'excuse. J'ai profondément honte et j'aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là» poursuit Dujardin.

La cavalière s'excuse publiquement

«Je suis sincèrement désolée pour mes actions et dévastée d'avoir laissé tomber tout le monde, y compris l'équipe de Grande-Bretagne, les fans et les sponsors. Je coopérerai pleinement avec la FEI, la Fédération équestre britannique et le dressage britannique au cours de leurs enquêtes, et je ne ferai aucun commentaire tant que le processus ne sera pas terminé», explique-t-elle.

La cavalière aurait pu devenir la sportive britannique la plus décorée à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Une médaille, quelle que soit sa couleur, lui aurait permis de devancer la cycliste Laura Kenny, avec qui elle est actuellement à égalité avec six médailles.

Dujardin a remporté l'or en dressage, individuel et par équipes à Londres en 2012, puis un nouveau titre olympique individuel à Rio en 2016 où elle a pris l'argent par équipes. Lors de Tokyo-2020, elle a remporté le bronze en individuel et par équipes.

Publicité

Le précédent de 2020

Ces dernières années, les autorités olympiques et équestres ont adopté une ligne de conduite de plus en plus stricte à l'égard des irrégularités présumées concernant le traitement des animaux.

En 2020, les images de la cavalière allemande Annika Schleu frappant le cheval Saint Boy en pentathlon moderne ont fait le tour du monde. L'entraîneure de l'Allemande avait également asséné un coup de poing au cheval. L'incident avait abouti à la suppression de l'équitation dans le pentathlon après les Jeux de Paris et à son remplacement par une course d'obstacles.