Céline Dion, Lady Gaga, Snoop Dogg... qui pour ouvrir les JO?

Le nom d'Aya Nakamura avait été lancé par Emmanuel Macron pour la cérémonie d'ouverture des JO, sans aucune confirmation jusqu'à présent. L'arrivée de Céline Dion, Lady Gaga et Snoop Dogg à Paris alimentent les pronostics.

1/2 Céline est arrivée à Paris. Les rumeurs sur sa présence à la cérémonie d'ouverture des JO vont bon train.

AFP Agence France-Presse

Qui chantera à la cérémonie d'ouverture des JO? A trois jours de l'événement, l'arrivée à Paris de Lady Gaga et Céline Dion en ont fait les favorites naturelles des pronostics, rejoignant Aya Nakamura dans le club des divas prétendantes.

Les stars arrivent à Paris. A commencer par le rappeur Snoop Dogg qui, avant de porter la flamme vendredi, a posté une photo de lui devant l'Hôtel de Ville. Au milieu de cette agitation, le Comité international olympique (CIO) vient d'arrêter une règle concernant l'attribution du Jeux d'hiver 2030 à la France mercredi. Le vote se fera sous conditions.

Secret sur la cérémonie

Les organisateurs s'emploient à conserver le secret sur une parade promise grandiose, vendredi sur la Seine, première cérémonie en dehors d'un stade dans l'histoire des JO. Aussi la présence, les faits et gestes des stars sont surveillés de près. La chanteuse canadienne Céline Dion a été aperçue prenant la pose avec des fans devant le Royal Monceau, hôtel prestigieux, où elle a posé ses valises.

Des images de Lady Gaga saluant des fans depuis le toit ouvrant d'une voiture, ont été largement partagées sur les réseaux. La présence d'Aya Nakamura, dont le nom circule depuis des mois, n'a pas été officiellement confirmée, mais l'interprète de «Djaja» et «Pookie» devrait participer aux festivités vendredi habillée en Dior, selon une source proche du dossier.

Une parade de célébrités

Cette parade des people est appelée à se poursuivre mercredi jusqu'à cette cérémonie devant 300'000 personnes. Mais pour certains des 10'500 sportifs, les JO auront déjà commencé. En attendant, le centre de Paris est presque totalement bouclé, en raison de mesures de sécurité draconiennes.

«Venir ici à Paris et voir les gendarmes, la police nationale, la présence, c'est impressionnant», dit Michael Finn, retraité américain, qui se promène près des anneaux olympiques posés sur les quais de Seine et se sent «plus en sécurité à Paris» que chez lui, à Chicago. «On verra à partir de vendredi soir pourquoi ça valait la peine», a promis Emmanuel Macron sur France 2.