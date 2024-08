«Si je ne faisais pas de l'équitation, j'aurais aimé disputer le 100m»

Champion olympique en 2012, Steve Guerdat va vivre ses cinquièmes JO.

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Je dirais long, bossu et beau.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Le premier souvenir, je pense que c'était de tourner à la longe dans le manège avec Freddy, le palefrenier de papa, qui m'avait mis le pied à l'étrier et qui s'occupait de mes premiers contacts avec l'animal.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu’à présent?

La médaille d'or aux Jeux de Londres.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Le bonheur. J'aime la compétition et c'est vrai que c'est toujours un privilège de pouvoir prendre part à ces magnifiques concours qu'on a chaque week-end. Donc bonheur, privilège.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Non, pas du tout. J'ai eu la chance de tomber sur des chevaux exceptionnels qui m'ont donné confiance et montré que ce n'était pas par rapport à la couleur de son caleçon ou de ses chaussettes qu'on gagnait quelque chose, mais que c'était juste en faisant bien son travail, dans mon cas, en montant bien. C'était plus important que n'importe quelle habitude ou rituel bizarre.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Étrangement, rien du tout. Non, je ne veux rien prendre d'étrange ou de bizarre.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

On a tous le droit de rêver, de rêver très grand, on ne peut pas rêver assez grand. Mais il faut se donner toutes les chances de transformer ce rêve en réalité, et faire tous les sacrifices que ça demande pour que ça ne reste pas un rêve justement, mais que ça devienne réalité.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Je dirais Bassecour parce que j'y suis né, mais peut-être presque encore plus l'école d'équitation de Roger Bourquard à Glovelier, parce que c'est là que j'ai vraiment pris goût à mon sport et aux chevaux. Roger est une personne fantastique et c'est un endroit que je porte toujours très à cœur.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Je ne sais pas. Je dirais la finale du 100 mètres. J'ai pu la voir et je pense que c'est vraiment l'épreuve mythique par excellence des Jeux Olympiques. Même si j'aurais peut-être plus de chance sur un terrain de tennis que sur la vitesse. Donc, le tennis ou plutôt la finale du 100 m.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Je ne sais pas. Je pense qu'il faut demander aux gens. Je ne sais pas ce que les gens ne savent pas sur moi. Je ne pense pas avoir de côté caché.