Steve Guerdat apporte à la Suisse sa septième médaille!

Le cavalier jurassien a réussi un superbe concours individuel. Lors du barrage, Steve Guerdat a terminé deuxième et a apporté à la Suisse une septième médaille.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Historique Steve Guerdat! Douze ans après son titre olympique remporté à Londres, le cavalier jurassien est monté une nouvelle fois sur le podium à Paris. Sur Dynamix de Belhème, il n’a toutefois rejoint dans l'histoire le Français Pierre Jonquères d'Oriola, seul autre double champion olympique (1952 et 1964). Mais sa médaille d'argent vient compléter son incroyable palmarès.

Après l’échec par équipes et la non-qualification de la Suisse, deux cavaliers étaient engagés lors du concours individuel: Steve Guerdat et Martin Fuchs. Le Jurassien s’est parfaitement rattrapé puisqu’il a fait un parcours sans-faute et a obtenu le droit de participer au barrage pour le titre olympique en réalisant même le meilleur temps.

Opposé à Maikel van der Vleuten (PB) et Christian Kukuk (All), le champion olympique 2012 a été le dernier à s'élancer et a été mis sous pression par l’Allemand auteur d’un sans-faute. Steve Guerdat, lui, n'a fait tomber qu'une barre. Insuffisant pour remporter l'or. Mais son temps lui permet de terminer au deuxième rang.

Parti juste après le champion d’Europe en titre, Martin Fuchs, pour sa troisième participation aux Jeux olympiques, n’est à nouveau pas passé loin d’un podium, lui qui a terminé sixième et quatrième lors des concours individuels de Rio et Tokyo. Auteur d’un parcours quasi parfait, il a touché la dernière barre et n’a manqué le barrage que d’un souffle. Son temps l'a finalement classé au 10e rang.