Voici le prix réel des billets pour les Jeux olympiques

Spectaculaire: les événements de beach-volley sont officiellement déjà complets.

Marco Pescio

Qui n'en a pas encore? Qui en veut encore? Les fans qui se décident à la dernière minute peuvent encore réserver leur expérience olympique personnelle ces jours-ci – il reste encore des contingents de billets dans de nombreuses disciplines sportives. Toutefois, tout dépend de ce que l'on recherche.

Dès la première semaine, plus de neuf millions de billets ont été vendus sur les dix millions disponibles. Il ne reste plus qu'à écouler les billets restants jusqu'à la fin de la grande fête olympique, dimanche. La grande cérémonie de clôture au Stade de France coûte officiellement entre 250 et 1600 euros, selon la catégorie. Pour obtenir de bonnes places, il faut être prêt à alléger son compte en banque d'une somme à quatre chiffres. Les billets très bon marché à 45 euros ne sont plus disponibles.

L'exemple le montre: Pour les moments forts des Jeux olympiques, le fan doit mettre la main à la poche. Lors des événements de natation très populaires de la première semaine, les prix se sont élevés à plusieurs centaines d'euros – 650 euros ont été demandés pour la soirée de la finale, au cours de laquelle Noè Ponti s'est classé quatrième du 100 m papillon.

Pendant ce temps, certaines compétitions se déroulent à guichets fermés depuis longtemps. Le tournoi de beach-volley, par exemple, qui se déroule dans un cadre spectaculaire, directement au pied de la Tour Eiffel, attire les foules. Même les joueurs eux-mêmes doivent payer les billets pour leurs familles, ce qui n'a pas du tout plu à la Suissesse Esmée Böbner – dans son cas, le plaisir coûtait 175 euros par billet.

En route pour le golf!

Nombreux sont les fans qui laissent traîner une petite ou une grande fortune pendant leur séjour dans la capitale française, surtout ceux qui assistent à plusieurs compétitions. Qu'en est-il par exemple de l'athlétisme, également très populaire, lors d'une session matinale sans décision sur les médailles? Ceux qui veulent se rendre au Stade de France le mercredi matin de 10 à 13 heures pour voir Ditaji Kambundji (22 ans) dans les qualifications du 100 m haies paient désormais entre 50 et 275 euros. Les sésames olympiques abordables existent donc encore. Un quart de finale de water-polo dans l'arène de La Défense coûterait 30 euros. La variante la moins chère au golf est de 24 euros – et ils sont encore disponibles.

Mais la séance du soir d'athlétisme du mercredi est déjà à nouveau à 690 euros – pour une bonne place. Et même pour les demi-finales de boxe, qui se déroulent sur le court de tennis de Roland Garros, on se situe dans une fourchette à trois chiffres, entre 100 et 520 euros.