Simon Ehammer échoue au pied du podium

Simon Ehammer n'a pas sauté assez loin pour décrocher le podium.

Matthias Davet Journaliste Blick

Simon Ehammer avait tenté un pari pour ces Jeux olympiques. S'aligner sur la longueur, et non le décathlon. Un challenge qui n'aura pas payé dans sa course aux médailles puisque l'Appenzellois a terminé au quatrième rang d'un concours remporté par le Grec Miltiadis Tentoglou.

Impressionnant de régularité, le nouveau champion olympique a sauté cinq fois sur six au-delà de 8m24. À l'inverse, Simon Ehammer n'a jamais pu sauter plus loin que 8m20. Il est resté très loin de son record personnel (8m45). Il lui a aussi manqué 14 centièmes pour accrocher le podium.

Une boîte complétée l'Italien Mattia Furlani (8m34) et le Jamaïcain (8m36).