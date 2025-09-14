Ditaji Kambundji s'est aisément qualifiée pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a terminé 8e des séries avec un temps de 12''59, démontrant sa maîtrise technique. Les demi-finales auront lieu lundi.

Ditaji Kambundji passe en demi-finales du 100 m haies

Ditaji Kambundji a maîtrisé son sujet en séries du 100 m haies Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Ditaji Kambundji a décroché sans difficulté son ticket pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a signé le 8e temps des séries dimanche.

En contrôle, la vice-championne d'Europe 2024 de la discipline a maîtrisé son sujet sur le plan technique pour finir en 12''59. Le meilleur temps de ce 1er tour a été l'oeuvre de la Jamaïcaine Danielle Williams (12''40), devant l'Américaine Grace Stark (12''46) qui a gagné la série dans laquelle figurait Ditaji Kambundji.

Toutes les stars des haies hautes seront au rendez-vous des demi-finales, qui réuniront 24 athlètes lundi dès 14h06 (heure suisse). Ditaji Kambundji sera en lice dans la première demie, en compagnie notamment de Grace Stark et d'Ackera Nugent (12''30 en 2025). La finale est programmée lundi également, à 15h20.