Les athlètes suisses brillent dans les séries du 100 m à Tokyo. Géraldine Frey et Salomé Kora se hissent en demi-finales, montrant leur forme avant l'étape cruciale de dimanche. De son côté, Annik Kälin a essuyé un échec en longueur.

Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur

1/4 Géraldine Frey disputera les demi-finales du 100 m à Tokyo. Photo: Eugene Hoshiko

ATS Agence télégraphique suisse

Les sprinteuses suisses ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 100 m, samedi aux Mondiaux de Tokyo. Géraldine Frey et Salomé Kora se sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales.

En lice dans la première des sept séries, Géraldine Frey a réalisé 11''25. La Zougoise a fini 3e d'une course gagnée par l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10''99). Salomé Kora a pour sa part pris la 2e place de la quatrième série, remportée par la championne olympique Julien Alfred en 10''93. La St-Galloise a couru en 11''23.

Les trois premières de chaque série se qualifiaient à la place. Le meilleur chrono a été l'œuvre de Julien Alfred, devant la Britannique Daryll Neita (10''94). Les demi-finales, qui réuniront 24 athlètes, sont prévues dimanche dès 13h20 (heure suisse), alors que la finale aura lieu à 15h13.

Défaite en longueur

Annik Kälin a en revanche manqué son affaire à la longueur. La Grisonne, qui a ressenti des douleurs au pied droit, a dû se contenter d'un essai valable, à 6m36, loin de la limite qualificative pour la finale (6m75). Elle n'a que cinq jours devant elle pour se refaire une santé avant l'heptathlon. Mais ses larmes versées à l'issue de la qualification en disaient long.