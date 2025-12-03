La France vernie lors du tirage au sort du Mondial de rugby

La 11e Coupe du monde aura lieu du 1er octobre au 13 novembre 2027 en Australie. Le pays hôte ouvrira les feux contre la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre et la France ont le sourire.

Le Mondial 2027 de rugby devrait débuter par une affiche entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, le pays hôte, d'après le tirage au sort effectué mercredi qui a offert la perspective d'un quart de finale explosif entre les All Blacks et les Springboks.

Si le calendrier des matches n'est pas encore officiel, pour cette 11e Coupe du monde, programmée du 1er octobre au 13 novembre 2027, c'est forcément l'Australie qui ouvrira le bal de la poule A, à Perth. Et c'est vraisemblablement cette affiche All Blacks - Wallabies qui sera choisie, pour une fête des voisins.

Choc Blacks-Boks attendu en quarts

Mais très vite les regards se tourneront vers un quart de finale qui devrait faire s'entrechoquer les deux nations victorieuses des cinq derniers trophées Webb-Ellis, encore opposées lors de la dernière finale planétaire au Stade de France en 2023, pour une victoire sud-africaine (12-11).

L'un des deux mastodontes pourrait donc rentrer au pays avant même d'avoir pu goûter au dernier carré de ce Mondial 2027, le premier à 24 équipes, contre 20 depuis l'édition 1999. Avant ce choc, le monde du rugby découvrira une phase de groupes à six poules, où seules huit équipes seront éliminées avant d'accéder aux premiers huitièmes de finale de l'histoire de la compétition.

Une première pour Hong Kong

Les six premières nations du classement mondial de World Rugby, l'instance organisatrice, ont été réparties dans les six groupes, ne pouvant donc s'affronter lors de cette première phase.

Seule affiche entre ténors à prévoir, ce duel océanien entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, lors du match d'ouverture, alors que les Wallabies n'ont plus battu les All Blacks depuis 2020. Le reste des rencontres de cette poule A sera plus original, puisqu'on y trouve le Chili, qui participera à son deuxième Mondial, et Hong Kong, pour sa grande première dans la compétition.

La tâche sera simple pour les Springboks de Malcolm Marx, meilleur joueur du monde en 2025. En quête d'un triplé inédit, l'Afrique du Sud est placée dans un groupe B où figurent l'Italie, la Géorgie et la Roumanie.

Un derby britannique

Les équipes les plus chanceuses après ce tirage sont a priori la France et l'Angleterre, positionnées respectivement dans les groupes E et F par le pilier wallaby James Slipper, retraité des terrains depuis cet été après sa 151e sélection, et sa compatriote Alicia Lucas, ex-star du VII.

Un tirage qui leur assure un parcours ouvert jusqu'aux demi-finales, puisqu'elles ne devraient croiser de premier de groupes ni en huitièmes ni en quarts.

Les Anglais, champions du monde 2003, retrouveront le Pays de Galles, les Tonga et le Zimbabwe dans la phase de poules, avant, si la hiérarchie sportive est respectée, un potentiel huitième contre l'Italie puis un quart face au Japon ou l'Australie. Dans ce dernier cas, ce serait la revanche de la finale 2003 perdue à domicile par les partenaires de George Gregan contre le XV de la Rose de Jonny Wilkinson.

Des duels inattendus

Emmenée par son demi de mêlée vedette Antoine Dupont, et toujours traumatisée par son revers face aux Boks chez elle en 2023 dès les quarts de finale (28-29), la France défiera elle le Japon, les Etats-Unis et les Samoa et peut envisager un huitième contre l'Ecosse puis un quart face au pays de Galles ou aux Fidji.

Parmi les autres gros, l'Irlande affrontera son voisin écossais dès les poules comme en 2023. L'Argentine aura pour principal adversaire les Fidji dans un groupe C où seront également alignés l'Espagne et le Canada.

Ce Mondial est le premier organisé en Australie depuis 2003, la seule année donc où une équipe de l'hémisphère nord s'était imposée. La présence de 24 équipes garantit aussi quelques rencontres inédites à ce niveau de la compétition, avec des duels inattendus comme celui mettant face à face le Chili et Hong Kong ou le duel Tonga-Zimbabwe.