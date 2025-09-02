Dernière mise à jour: il y a 11 minutes

Breitling devient le chronométreur officiel de la NFL. Un partenariat stratégique pour la marque suisse, fragilisée par les droits de douane américains, qui espère séduire grâce à l’image des franchises de football.

Un groupe horloger suisse signe un méga-deal dans le sport

1/8 Breitling s'associe à la NFL. Photo: Breitling

Nicola Imfeld

Aucun sport n’est plus populaire aux États-Unis que le football américain. Le plus grand spectacle du pays reprend cette semaine. Les champions du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, affrontent dans la nuit de jeudi à vendredi les Cowboys de Dallas pour lancer la 106e saison de la NFL. Au cœur de l’événement: la manufacture horlogère suisse Breitling.

L’entreprise de Granges (SO) devient le chronométreur officiel de la plus grande ligue sportive du monde. Le contrat, d’une durée de cinq ans, offre à Breitling une vitrine privilégiée sur son principal marché. La marque équipera désormais certains employés et joueurs de la NFL de ses montres de luxe et apparaîtra régulièrement à l’écran dans les moments décisifs, où la gestion du temps joue un rôle crucial.

Des montres personnalisées

Un partenariat qui tombe à point nommé. L’industrie horlogère suisse est en effet fragilisée par les droits de douane de 39% imposés par Donald Trump, qui menacent les ventes sur le marché américain.

Pas étonnant donc que Georges Kern, patron de Breitling, qualifie cet accord de «moment décisif» pour sa marque. S’associer à la NFL, espère-t-il, permettra de justifier des prix plus élevés et de séduire les amateurs grâce au lien émotionnel créé par les logos des Eagles, Cowboys et autres franchises. La marque horlogère lancera d'ailleurs des modèles personnalisés aux couleurs des 32 équipes de la ligue, proposés entre 4250 et 6100 francs.

Breitling n’est d’ailleurs pas la première marque suisse à s’allier au sport américain. Tissot, propriété du groupe Swatch, est depuis 2015 le chronométreur officiel de la NBA.