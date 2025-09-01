Andrei Bykov est de retour à Fribourg!

L’ancien attaquant va renforcer le staff du mouvement junior des Dragons. Andrei Bykov avait raccroché les patins à la fin de la saison 2023/2024 après avoir passé toute sa carrière au club.

Andrei Bykov fait son retour à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’histoire entre Andrei Bykov et Fribourg Gottéron ne s’est pas terminée un soir d’élimination des Dragons lors des play-off 2024. Un an après avoir annoncé sa retraite, l’ancien attaquant revient au club pour lequel il a joué tout au long de sa carrière. Il s’est engagé au sein du mouvement junior dans le staff de l’équipe M18, une formation qui milite dans une nouvelle catégorie crée cette saison.

Âgé de 37 ans, Andrei Bykov a disputé 803 matches de National League en près de 20 ans de carrière. Sa mise à l’écart durant la saison 2023/2024 avait provoqué de nombreux remous au sein des supporters des Dragons qui militaient pour le voir prolonger son contrat d’une année encore.

Outre Andrei Bykov, Fribourg Gottéron a également annoncé renforcer son staff avec le retour au club de Daniel Manzato. L’ancien gardien de 41 ans avait fait ses classes avec les Dragons avant de tenter sa chance en Amérique du Nord en 2001. À son retour en Suisse, il n’avait jamais porté le maillot fribourgeois. Il est intégré au club en qualité d’entraîneur des gardiens pour le mouvement junior.

Par ailleurs, les dirigeants de Fribourg Gottéron, qui visent le Top 6 cette saison, ont annoncé honorer Andrei Bykov le 27 septembre prochain, lors du match face à Ambri. Enfin, Yvan Haymoz, vice-président du club, a été désigné candidat à la succession du président Hubert Waeber. Ce dernier va remettre sa casquette au terme de la saison en cours.