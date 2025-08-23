Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Ludovic Waeber ayant signé à Fribourg dès la saison prochaine, il était clair que Reto Berra allait devoir se trouver un nouveau club. Il a choisi les Kloten Flyers.

Le gardien de Fribourg Gottéron a choisi sa nouvelle destination

Reto Berra va jouer pour les Kloten Flyers dès la saison prochaine. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Blick Sport

C’est officiel: Reto Berra (38 ans) portera le maillot de Kloten dès la saison 2026/27. Le club zurichois l’a annoncé dans un communiqué, précisant que le gardien de l’équipe de Suisse a signé un contrat de deux ans.

«Avec Reto Berra, nous aurons un top gardien dans l’effectif pour les prochaines saisons. Son expérience apportera de la stabilité et il jouera aussi un rôle clé dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet», a expliqué le directeur sportif Ricardo Schödler.

Actuellement titulaire dans les buts de Fribourg Gottéron, Reto Berra cédera sa place à Ludovic Waeber (29 ans), qui rejoindra les Dragons à l’été 2026.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.