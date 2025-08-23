DE
Il reste en Suisse
Le gardien de Fribourg Gottéron a choisi sa nouvelle destination

Ludovic Waeber ayant signé à Fribourg dès la saison prochaine, il était clair que Reto Berra allait devoir se trouver un nouveau club. Il a choisi les Kloten Flyers.
Reto Berra va jouer pour les Kloten Flyers dès la saison prochaine.
Photo: Laurent Daspres/freshfocus
Blick Sport

C’est officiel: Reto Berra (38 ans) portera le maillot de Kloten dès la saison 2026/27. Le club zurichois l’a annoncé dans un communiqué, précisant que le gardien de l’équipe de Suisse a signé un contrat de deux ans.

«Avec Reto Berra, nous aurons un top gardien dans l’effectif pour les prochaines saisons. Son expérience apportera de la stabilité et il jouera aussi un rôle clé dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet», a expliqué le directeur sportif Ricardo Schödler.

Actuellement titulaire dans les buts de Fribourg Gottéron, Reto Berra cédera sa place à Ludovic Waeber (29 ans), qui rejoindra les Dragons à l’été 2026.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
