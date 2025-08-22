En annonçant son retour à Fribourg Gottéron pour succéder à Reto Berra, Ludovic Waeber a assuré son avenir jusqu'en 2030. Entre logique sportive, envie familiale et attachement au club de ses débuts, il parle de cette évidence.

Ludovic Waeber va entamer sa deuxième saison à Kloten avant de revenir à Fribourg Gottéron Photo: keystone-sda.ch

Jeudi à 14h, Ludovic Waeber était sur la glace de Bolzano en Italie où il dispute la Coupe des Dolomites avec Kloten. C'est à ce moment précis que Fribourg Gottéron a annoncé la nouvelle. Le gardien allait revenir à la maison à compter de la saison 2026/2027 et pour quatre années, soit jusqu'en 2030. «Je savais que cela devait tomber ce jeudi, nous a-t-il confié par téléphone en soirée depuis l'Italie. J'avais pris le temps d'en parler à mes coéquipiers pour qu'ils ne l'apprennent pas dans les médias.»

Celui qui a fêté ses 29 ans mardi passé débarquera donc à la BCF Arena au moment où il arrivera à 30 ans. La bonne année pour un tel choix? «Avec l’arrivée de notre fille, ma femme et moi voulions aussi profiter du luxe d’être plus proche de notre famille, précise-t-il. Zurich ce n'est qu'à 1h45 de Fribourg, bien sûr. Mais il faut toujours s'organiser davantage.»

Mais ce n'est pas qu'un choix familial. Le dernier rempart a d'ailleurs prouvé que son petit confort personnel n'était pas son unique préoccupation lorsqu'il a tout quitté pour partir avec sa femme aux États-Unis tenter sa chance dans la très exigeante AHL. «À Fribourg, les attentes sont plus élevées chaque année, avance-t-il pour motiver son choix. L’objectif, c’est de gagner. Quand j’étais encore fan de l’équipe dans les gradins, disons que c’était plus en dents de scie. Aujourd’hui, Fribourg est devenu beaucoup plus stable à tous les niveaux.»

Revenir dans un nouveau rôle

Supporter, junior, gardien No 2, Ludovic Waeber va revenir avec le seul rôle qu'il ne connaît pas encore à Fribourg: gardien titulaire. Une pression supplémentaire? «Depuis Bolzano, je n'ai pas vraiment eu cette impression (rires). Mais pour être plus sérieux, je dirais que moi aussi, j'ai des attentes plus élevées en revenant à Fribourg. Finalement, l'un dans l'autre, cela se complète bien.»

Les négociations ont été rapides entre le gardien et son ancien et futur club. «Monstre vite, même, lance-t-il. Il y a moins d'une semaine, lorsque nous avons commencé à discuter, je ne pensais pas que nous parlerions aussi rapidement de signature. J'avais comme objectif de trouver quelque chose avant Noël. J'ai un peu d'avance sur le plan (rires).»

Et c'est également une assurance à moyen, voire long terme qu'il a obtenue avec ce contrat de quatre ans. «Tout au long de ma carrière, je n'ai signé que des contrats de deux ans, précise le Grolleysan. Ça ne me dérangeait pas forcément de commencer un championnat en ne sachant pas de quoi sera fait mon avenir. Mais c'est clair que là, tu as quand même un gros poids en moins puisque c'est une solution parfaite tant sur le plan sportif, personnel que privé.»

Reformer un noyau dur

Après Christoph Bertschy ou Andrea Glauser, cette signature poursuit le trend du retour au bercail des Fribourgeois. Depuis son départ en 2020, il paraissait clair qu'un jour ou l'autre, il serait à nouveau un Dragon. «J'en parlais justement avec ma femme au moment de prendre cette décision, précise-t-il. Je lui ai dit que depuis mon départ, c'est comme s'il y avait un compte à rebours jusqu'au moment où j'allais revenir à Gottéron.»

Dès la saison 2026, il retrouvera ainsi plusieurs têtes bien connues. «En juniors, je jouais déjà avec Glausi (ndlr Andrea Glauser) et Nathan (ndlr Marchon). C'est un très joli challenge de pouvoir reformer ce groupe avec les gars avec qui j’ai grandi.» En attendant, il va également avoir à cœur de terminer en beauté son passage à Kloten avec qui il a disputé les play-off la saison dernière.