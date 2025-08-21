Ludovic Waeber revient à Fribourg!

Fribourg Gottéron a annoncé avoir mis sous contrat dès la saison prochaine Ludovic Waeber. Formé chez les Dragons, le portier fait donc son retour à la BCF Arena.

Ludovic Waeber a signé pour quatre ans à la BCF Arena. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

La saison 2025/26 n'a pas encore commencé que Gottéron a déjà annoncé un transfert en vue du prochain exercice. Les Dragons ont en effet signé le portier Ludovic Waeber dès l'été 2026, pour un contrat de quatre ans.

Actuel portier de Kloten, Ludovic Waeber a fait sa formation au sein du mouvement juniors de Fribourg Gottéron. Bouché par Reto Berra et après 33 rencontres sous le maillot des Dragons, il était parti du côté de Zurich, où il avait fait ses preuves. Lors de la saison 2023/24, il était parti tenter sa chance du côté de la AHL. L'année dernière, il était revenu en Suisse, à Kloten.

En faisant revenir le gardien de 29 ans au bercail, Fribourg Gottéron s'assure ainsi l'après Reto Berra qui, à 38 ans, n'est pas éternel. «Nous sommes très satisfaits d’avoir engagé Ludovic Waeber. Talentueux, ambitieux, perfectionniste, apprécié dans un vestiaire, il s’inscrit parfaitement dans la philosophie du club», explique Gerd Zenhäusern, directeur sportif, dans le communiqué du club.