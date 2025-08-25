Ce dimanche, le Lausanne HC a appris la mauvaise nouvelle: Ken Jäger s’est engagé pour sept ans avec le HC Davos. C’est évidemment très dommage, mais les Lions peuvent s'en remettre. Voici pourquoi.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans un monde idéal, John Fust aurait évidemment fait signer un nouveau contrat à Ken Jäger. Les deux hommes se sont parlés en fin de semaine et le directeur sportif des Lions a dû se rendre à l’évidence: les sirènes davosiennes (et un retour au bercail) étaient impossibles à concurrencer pour les Vaudois.

Que l’on ne s’y trompe pas. L’attaquant international est un excellent joueur et c’est une perte pour le Lausanne HC que de voir un élément comme lui quitter le navire. Il fait partie du noyau dur vaudois depuis désormais cinq ans et sa belle progression est une réussite à mettre au crédit du club lémanique. Pourtant, s’aligner sur un contrat de sept ans pour un joueur comme Ken Jäger était tout simplement impossible.

Pourquoi? Car le joueur de centre a toujours dit qu’il allait retourner un jour ou l’autre à la maison. À 27 ans, il n’aurait jamais signé un tel bail avec une formation non-grisonne... et romande qui plus est.

Un excellent joueur de rôle

Lui offrir plus d’argent annuel durant moins d'années aurait été une mauvaise idée. Pourquoi? Ken Jäger est un très bon élément. Il vient de remporter deux médailles d’argent avec l’équipe de Suisse en étant l’un des éléments clés du dispositif de Patrick Fischer. Mais cela reste un joueur de rôle. Un centre de troisième ligne hyper fiable et capable de jouer dans toutes les situations. Mais pas un franchise player comme disent les Américains. Un élément sur lequel on construit son équipe pour la qualité de ses prestations, le facteur identitaire ou, idéalement, les deux.

Lui donner les clés du camion aurait-il hypothéqué les chances du LHC de prolonger Théo Rochette? Pas forcément. Mais cela aurait coûté cher. Très cher même et cet argent aurait pu manquer à d’autres postes potentiellement plus importants.

Dernier point. Ken Jäger évoluait au centre de la troisième ligne. Avec Jason Fuchs et Théo Rochette sans oublier Dominik Kahun ou un autre joueur étranger, ce départ peut être compensé en interne. John Fust aura également une réflexion plus vaste à mener sur ses étrangers la saison prochaine avec, peut-être, un seul arrière importé dans l’effectif et cinq attaquants (dont trois centres) pour compléter. Des options existeront.

Le manque de relève

Il y a tout de même un hic du côté de Lausanne et cela commence à se voir. Si la structure est enfin saine et le futur prometteur, il y a un point qui ne fonctionne pas (encore?): la relève. Lorsque Denis Malgin, Sven Andrighetto ou Dean Kukan reviennent à long terme en Suisse, où vont-ils? À la maison. Lorsque Ken Jäger, Christoph Bertschy ou Andrea Glauser quittent le LHC, c’est également pour repartir chez eux.

À cause d’un mouvement junior géré à la petite semaine, chaotique et infertile durant de nombreuses années et laissé en jachère lors de l’ère Svoboda, ce sont des années de formation qui manquent au club. Et autant de joueurs qui ne sont pas sortis des rangs vaudois par le passé. C’est en train d'évoluer avec, notamment, le retour d’un international en devenir comme Iñaki Baragano. Mais ce changement ne se fera pas en une nuit et Lausanne est en train de s’en rendre compte.

Prolonger Théo Rochette, un joueur du cru, pour un contrat à long terme serait un autre bon pas dans cette direction. Et c’est probablement seulement ainsi que le Lausanne HC parviendra à pérenniser son statut d’équipe dominante dans la ligue.