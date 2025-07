La étape du 19e Tour de France vendredi entre Albertville et La Plage change de profil après avoir été raccourcie et amputée du col des Saisies en raison de la découverte au sein d'une maladie contagieuse au sein d'un troupeau de bovins.

La 19e étape du Tour raccourcie à cause de vaches

La 19e étape du Tour raccourcie à cause de vaches

C'est à cause de vaches que le Tour de France doit raccourcir une étape (archives). Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

«La découverte au sein d'un troupeau situé précisément dans le col des Saisies d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse touchant les bovins doit conduire à l'abattage des animaux», a annoncé jeudi soir ASO, la société organisatrice du Tour.

«Devant le désarroi des éleveurs concernés et afin de préserver la sérénité de la course, il a été décidé, en accord avec les autorités, de modifier le parcours de la 19e étape Albertville-La Plagne et ne pas franchir le col des Saisies», ajoute un communiqué des organisateurs.

Cela change considérablement le profil de l'étape qui ne fera plus que de 95 km au lieu des 129,9 km prévus. Le départ fictif sera donné comme prévu à la sortie d'Albertville mais seulement à 14h30, soit une heure après l'horaire initialement prévu.

Après 7 km de défilé, les coureurs prendront la direction de la D925 où le départ réel sera donné. La course rejoindra ensuite l'itinéraire initial peu avant Beaufort (km 52,4 sur l'itinéraire horaire initial), a ajouté ASO.

Trois ascensions restent au programme avec le col du Pré, classé en hors catégorie (12,6 km à 7,7%), le magnifique Cormet de Roselend (5,9 km à 6,3%) et la montée finale vers La Plagne (19,1 km à 7,2%) pour une arrivée à 2.052 mètres d'altitude.

Ce sera la cinquième arrivée du Tour dans la station de ski de la Tarantaise. Laurent Fignon s'y était imposé en 1984 et 1987, le Suisse Alex Zülle en 1995 et le Néerlandais Michaël Boogerd après un raid solitaire exceptionnel de 93 km en 2002.