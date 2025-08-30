DE
Victoire dans les dernières secondes
Werner Schlegel leader à mi-parcours de la fête fédérale

Werner Schlegel occupe la tête de la Fête fédérale à Mollis après quatre des huit passes. Il devance le surprenant Fritz Ramseier. Deux des favoris, Fabian Staudenmann et Samuel Giger, sont loin.
Publié: il y a 57 minutes
Werner Schlegel est bien parti à Mollis
Photo: URS FLUEELER
Schlegel, qui a battu Staudenmann en fin d'après-midi dans les dernières secondes, a gagné ses quatre passes. Le solide charpentier saint-gallois (1m88, 113 kg) possède 0,25 point d'avance sur le Bernois Ramseier, qui constitue la surprise de la journée de samedi.

Le choc entre le Roi sortant, Joel Wicki, et Armon Orlik n'a pas eu de vainqueur. A mi-parcours, tous deux accusent 1,5 point de retard sur le leader. Cités parmi les grands favoris pour la victoire, Samuel Giger et Fabian Staudenmann semblent déjà hors du coup. Ils comptent tous deux 2,5 points de handicap.

