Un drame s'est produit vendredi soir dans le canton de Glaris entre Netstal et Näfels: un homme de 33 ans est décédé après avoir été happé par un train. Une enquête a été ouverte.

La Fête fédérale de lutte endeuillée par un tragique accident

Un homme de 33 ans est décédé vendredi soir dans le canton de Glaris après avoir été happé par un train.

Vendredi soir, peu avant 21h, la centrale d'intervention de la police cantonale glaronnaise a été informée qu'un train était entré en collision avec une personne entre Netstal et Näfels. Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès d'un homme de 33 ans.

Pour des raisons inconnues, la victime se trouvait sur la voie ferrée. C'est là qu'elle a été happée par le train. Le lieu de l'accident se trouve dans la zone du camping de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (ESAF). L'accès aux voies ferrées est entouré de clôtures d'environ deux mètres de haut.

«C'est tellement tragique»

Le Ministère public et la police cantonale de Glaris tentent de déterminer pourquoi le trentenaire a quitté le chemin officiel et comment il a pu accéder aux voies.

Selon Kevin Vinzens, lecteur de Blick qui a assisté au drame, l'homme aurait voulu prendre un raccourci et a escaladé la clôture de sécurité, avant d'être heurté par le train «C'est tellement tragique de perdre quelqu'un de cette manière lors d'un tel événement», a déclaré le témoin oculaire.

Perturbation jusqu'à minuit

Une quarantaine de passagers se trouvaient à bord du train. Ils n'ont pas été blessés. Une cellule psychologique a été mise en place.

Peu après minuit, les restrictions sur la ligne ont été levées. Ce tragique accident a néanmoins entraîné «le chaos à l'ESAF, a rapporté un lecteur de Blick. Il y a plusieurs centaines de personnes qui attendaient» à la gare de Näfels.



