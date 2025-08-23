La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres se déroulera fin août à Mollis dans la plus grande arène mobile du monde, construite pour l'occasion. Blick lève le voile sur les chiffres de ce gigantesque événement.

Des tonnes de sciure, des hectolitres d'alcool et la plus grande arène mobile du monde

1/11 L'arène mobile de Mollis, la plus grande du monde. Photo: keystone-sda.ch

La fête fédérale de lutte est l'événement incontournable de la fin de l'été en Suisse alémanique. Blick vous dévoile les coulisses de cet événement qui aura lieu cette année à Mollis, dans le canton de Glaris. Fait amusant: Glaris compte 42'000 habitants, c'est à dire moins que l'arène construite spécialement pour l'occasion...

Le nombre de lutteurs

274 lutteurs s'affronteront dans la sciure. Les places se répartissent entre les cinq associations régionales et les lutteurs étrangers (6 places).

Des prix luxueux pour les lutteurs

1'000'000 de francs, voilà le «prizemoney»! Il comprend plusieurs centaines de prix, par exemple des montres, des motos, des «prix vivants», des meubles, des outils, etc.

Combien de sciure faut-il?

37 tonnes de sciure sont réparties sur les sept anneaux de compétition de lutte par équipes. Ils assurent une base stable.

Le nombre de visiteurs attendus

350'000 visiteurs sont attendus pendant les trois jours de la fête, du 29 au 31 août. Le lieu de la manifestation est l'aérodrome de Mollis, dans le canton de Glaris.

Près de 700 toilettes

Pour accueillir autant de spectateurs, il faut aussi une infrastructure adaptée. 696 toilettes sont à la disposition des visiteurs. Les douches sont au nombre de 120.

L'arène mobile surpasse les stades de football

L'arène n'est pas seulement la plus grande installation de tribunes temporaires de Suisse, mais aussi du monde entier. Elle offre des places assises pour 56'500 spectateurs. A titre de comparaison, elle dépasse de loin le Wankdorf à Berne (32'000 places) ou le Parc Saint-Jacques à Bâle (38'512 places). Huit à dix semaines sont nécessaires pour la construction, et 300 à 500 personnes travaillent en même temps sur le chantier. Chaque fête fédérale a son arène spéciale. Certaines parties de la construction peuvent certes être réutilisées ou recyclées, mais chaque fête de lutte fait l'objet d'une construction spéciale, adaptée au terrain. La nature du sol, la topographie, l'accès, etc. jouent un rôle.

La taille du terrain de fête

La fête fédérale ne dépasse pas seulement les stades de football suisses en nombre de places, mais aussi en superficie. Le site de la fête s'étend sur 335'000 mètres carrés. Cela correspond à environ 47 terrains de football.

Une longue phase de montage et de démontage

Quatre mois et demi sont consacrés au montage et au démontage du site de la fête. Le montage dure environ 10 semaines et le démontage environ 6 semaines. La préparation et l'organisation de la fête de cette année ont pris au total quatre ans et demi.

Près de 200 membres du comité d'organisation

Le comité d'organisation compte 190 membres. Ils se chargent de la planification des constructions ou de la circulation, de la coordination des hébergements et de la planification des interventions des hôtes ou des demoiselles d'honneur. En outre, ils organisent le programme de divertissement, les stands de marché, les cadeaux et les prix et assument des tâches de sponsoring et de communication autour de la fête. Environ 84% d'entre eux exercent leur fonction à titre bénévole.

De nombreux bénévoles en action

Lors de la fête fédérale de Mollis, 9000 bénévoles sont engagés pendant les trois jours de fête. Le nombre d'heures est estimé à 120'000.

Près d'un demi-million de saucisses

Selon les estimations officielles de l'organisateur, 450'000 saucisses passeront sur le comptoir. C'est ce que montrent les valeurs empiriques des dernières fêtes de lutte. Par ailleurs, environ quatre tonnes de pain bis devraient être consommées. Les visiteurs disposeront de 40 stands pour se restaurer.

Une offre gastronomique complète

En tant que partenaire principal, Migros Zurich se chargera à Mollis du catering dans ce qu'elle qualifie de «plus grande tente VIP jamais exploitée lors d'une fête fédérale de lutte». Migros y attend un total de 6000 visiteurs sur deux jours. Les 3000 invités par jour seront servis par 400 collaborateurs en cuisine et au service. Plus de 25'000 croissants au beurre, 55'000 petits pain, 900 kg de pain, 15'000 croissants fourrés aux noisettes, 33'000 sandwichs, 65'000 saucisses et 2'400 demi-poulets seront préparés pour la fête, comme l'indique Migros dans un communiqué de presse.

Des litres de boissons

Lors des fêtes de lutte, on consomme aussi beaucoup de bière. Environ 265'000 litres de bière seront servis cette année, selon les projections. D'autres boissons alcoolisées sont également très appréciées. Environ 24'000 litres de vin et 5'400 litres d'eau-de-vie seront vendus. Selon les estimations, 125'000 portions de café seront également consommées.

D'innombrables ouvre-bouteilles

Pour autant de boissons, il faut bien sûr aussi l'équipement nécessaire. On ne sait pas exactement combien d'ouvre-bouteilles sont utilisés, mais il est probable qu'il y en ait un nombre incalculable.



