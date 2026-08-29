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Un final impressionnant
Lisa Baumann décroche l'argent aux Mondiaux du Val di Sole

Lisa Baumann décroche l'argent en descente aux Mondiaux du Val di Sole. La Neuchâteloise de 25 ans termine derrière l'Autrichienne Valentina Höll, quintuple championne du monde, après un final impressionnant.
Publié: il y a 49 minutes
Lisa Baumann décroche l'argent en descente aux Mondiaux du Val di Sole.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Lisa Baumann tient sa première médaille dans des Mondiaux. La Neuchâteloise s'est parée d'argent samedi en descente dans le Val di Sole. Elle n'a été battue que par la désormais quintuple tenante du titre, l'Autrichienne Valentina Höll.

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Deux fois 5e lors des deux dernières éditions des Championnats du monde, Lisa Baumann (25 ans) a signé son plus bel exploit dans la discipline. Elle avait certes décroché le titre européen en 2024 à Champéry puis à La Molina en 2025, mais la concurrence n'y était pas autant relevée que lors des Mondiaux.

La Neuchâteloise, jamais victorieuse en Coupe du monde, avait confirmé ses ambitions en remportant la qualification vendredi dans le Val di Sole. Mais elle n'a rien pu faire samedi face à la reine Valentina Höll, qui comptait près de 4'' d'avance à mi-parcours et a devancé sa dauphine de 1''728 au final.

Un beau final

Lisa Baumann a fini très fort, reprenant plus de 2'' à Valentina Höll sur les deux dernières minutes de course. Elle a ainsi pu arracher la 2e place avec une marge de 0''318 sur la Britannique Harriet Harnden, qui comptait encore 0''107 d'avance sur la Neuchâteloise après 2'35 de course.

A noter aussi le sacre de Raoul Schneeberger chez les juniors. Le Jurassien bernois de 17 ans est le premier Helvète à décrocher un podium mondial en downhill dans cette catégorie depuis... 1996. En élite chez les messieurs, l'unique médaille mondiale dans la discipline remonte à 1991.

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