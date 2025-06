L'intérêt pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis (GL) est énorme. Photo: keystone-sda.ch

Robin Wegmüller

Mardi à 10h, le moment était venu. La vente libre des billets pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis (GL) a débuté. Plusieurs dizaines de milliers d'intéressés se sont rués sur les billets. La chance de trouver une des 56'500 places dans la Glarnerland Arena? Une belle désillusion. En l'espace de trois heures, tous les billets ont été vendus. Trois jours plus tard, ces mêmes billets apparaissaient sur des plateformes de vente comme Ricardo – et à des prix exorbitants, comme l'ont d'abord rapporté les «Glarner Nachrichten».

«Toutes les places assises sont parties en 15 minutes, explique Christian Oeschger, responsable de la billetterie de l'événement, à Blick. Mais de nombreux vrais fans de lutte sont repartis les mains vides.» Il est évident que tout le monde ne peut pas se procurer un billet. Mais le problème est identifié. «Il y a des vendeurs au noir qui, avec leurs programmes, ont plus de chances d'obtenir un billet», explique l'organisateur. C'est comme cela qu'ils veulent se faire une marge en or. Sur Ricardo, les fans de lutte trouvent des revendeurs qui demandent plus de neuf fois le prix d'une place debout. Deux billets sont disponibles à l'achat immédiat pour 1190 francs au lieu de 126 francs.

Les fans de lutte paient trois fois plus cher

«C'est une blague que certains qui veulent vraiment venir à la Fête n'aient pas eu de billet, déclare Christian Oeschger. En ce moment, nous recevons aussi beaucoup de mails de fans de lutte mécontents.» Ticketcorner serait toutefois en train d'identifier les revendeurs, pour la plupart connus. Ces billets achetés sont ensuite annulés.

Les tickets mis en vente sur Ricardo montrent également combien d'argent les fans de lutte sont prêts à débourser pour pouvoir quand même s'asseoir dans la Glarnerland Arena les 30 et 31 août prochain. Une enchère a déjà été proposée 227 fois vendredi soir. Pour deux places assises non couvertes au prix normal de 440 francs, les fans de lutte paient actuellement 1303 francs, soit presque le triple.

La Fête fédérale a-t-elle donc vendu les billets à un prix trop bas? «Non, absolument pas, rétorque le responsable de la billetterie. L'objectif n'est pas de réaliser un immense bénéfice. Mais bien sûr, nous voulons des chiffres rouges.» Les prix sont adaptés de manière à maintenir le budget.

Le fait que le marché noir soit florissant est également dû à la petite offre. Sur les plus de 50'000 places, 34'000 vont aux associations et clubs de lutte. Ils organisent les autres fêtes durant l'année et ne doivent pas être lésés lors de la plus grande d'entre elles. En outre, un autre contingent va aux sponsors, aux donateurs et aux pouvoirs publics. C'est pour cela que seule une petite partie est mise en vente libre.