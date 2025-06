Dominic Stricker s'effondre sur le court

Les malheurs de Dominic Stricker n'ont pas de fin. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Christian Müller

Dominic Stricker n'arrive pas à se débarrasser de ses blessures. Lors du tournoi Challenger à Heilbronn (ALL), le tennisman suisse se met à genoux pendant un échange de balles et s'affaisse ensuite sans force. Il doit abandonner son huitième de finale contre l'Allemand Marko Topo (ATP 333) au troisième set.

«Dominic a ressenti un pincement immédiat dans le bas du dos, ce qui lui a fait perdre toute la force de ses jambes et il s'est effondré», explique Stephan, son père, à «20 minuten». Un premier examen sur place révèle que Dominic Stricker a eu l'articulation sacro-iliaque, un lien entre la colonne vertébrale et le bassin, brièvement arrachée. Le Bernois est depuis rentré en Suisse pour des examens complémentaires. On ne sait pas combien de temps celui qui a chuté à la 235e place mondiale sera absent.

Depuis sa qualification pour les huitièmes de finale de l'US Open 2023, Dominic Stricker est régulièrement gêné par des blessures, notamment au dos. Des problèmes qui continuent visiblement de hanter l'ancien vainqueur junior de Roland-Garros.