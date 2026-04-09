Le vélodrome de Rio s'est à nouveau embrasé

Le toit du vélodrome de Rio s'est embrasé dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit du troisième incendie du site olympique de 2016 en huit ans.

Blick Sport

«Nous avons évité une grave tragédie», déclare le lieutenant-colonel Fabio Contreiras dans une interview accordée à CNN Brasil après qu'un incendie se soit déclaré sur le vélodrome de Rio. A 4h17 du matin, les secours se sont précipités vers le Parc olympique pour tenter de sauver le plus grand et le plus important centre de cyclisme sur piste du Brésil, et sert de base d’entraînement aux équipes nationales d’haltérophilie et de cyclisme. Mais aussi le musée qu'il abrite, qui contient notamment la flamme olympique et des médailles de l'édition 2016 disputée au Brésil.

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Mission accomplie, puisque seulement une grande partie du toit a été touchée par les flammes, confirme le maire de la ville brésilienne, qui précise que la piste n'a pas subie de dégâts. «Elle demeure intacte et bien conservée. Bien évidemment, il faudra la nettoyer et effectuer quelques travaux d'entretien avant que nous puissions annoncer la remise en service du vélodrome», a déclaré Eduardo Cavaliere à la BBC.

Troisième incendie en huit ans

«Le toit du vélodrome était entièrement fait de matériau synthétique. Cette toile a fondu et a libéré une matière très semblable à une toile d'araignée», expliquent les pompiers de Rio, qui ignorent les causes de ce troisième incendie après ceux survenus en 2017. «Leule l' enquête médico-légale pourra la déterminer, mais il est certain que tout a commencé à l'extérieur, sur la toile.»