Médaillé de bronze olympique du 200 m dos, Roman Mityukov a échoué dès les séries du 100 m dos lundi pour son entrée en lice dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour. Antonio Djakovic, sur 200 m libre, et Lisa Mamié, sur 100 m brasse, ont connu le même sort.

Roman Mityukov a signé le 20e temps des séries du 100 m dos, en 53''92, à 0''60 de son record de Suisse établi en demi-finales des Mondiaux 2023 dont il avait pris la 10e place. S'il espérait forcément mieux, il a néanmoins réussi son meilleur temps de l'année.

Le Genevois a échoué à 15 centièmes d'une place en demi-finales (top 16). Il a deux jours devant lui pour peaufiner les derniers détails en vue du 200 m dos, dont les séries et demi-finales sont prévues jeudi (et la finale vendredi).

Djakovic repart bredouille

Déjà éliminé d'entrée dimanche sur 400 m libre, Antonio Djakovic n'est pas parvenu à redresser la barre sur 200 m. Le Zurichois, 27e des séries en 1'47''96, a certes battu son meilleur chrono de la saison sur la distance.

Mais le vice-champion d'Europe 2022 et médaillé de bronze européen 2023 est resté à 1''30 des demi-finales, et à plus de 2'' de son record de Suisse établi lors des Européens 2022 (1'45''32). Ces Championnats du monde sont terminés pour lui.

Lisa Mamié doit se ressaisir

Lisa Mamié n'a quant à elle même pas réussi son meilleur temps de l'année sur 100 m brasse. La Zurichoise, 35e des séries en 1'08''84, a échoué à près de 2'' du top 16 et à plus de 2'' de son record national (1'06''60) qui date de 2020. Elle tentera de se ressaisir à l'occasion des 50 et 100 m brasse.

Mais le temps fort de la journée côté suisse sera évidemment la finale du 50 m papillon, avec Noè Ponti. Le Tessinois, 2e des demi-finales en 22''72, laisse le costume de favori au Français Maxime Grousset qui a nagé en 22''61 dimanche. Ponti devra peut-être battre son record de Suisse (22''65) pour se parer d'or.