Blessé et opéré en mars, Jan Christen aborde le Tour de Romandie avec prudence mais ambition. Le jeune Suisse de UAE Team Emirates veut retrouver sa meilleure forme et vise un grand objectif cette saison: remporter sa première victoire en WorldTour.

Jan Christen est prêt à attaquer les routes romandes dès ce mardi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

À quelques heures du départ du Tour de Romandie, Jan Christen savoure un retour attendu. Malgré des semaines compliquées marquées par une chute et une fracture de la clavicule, le jeune Suisse de UAE Team Emirates reste ambitieux, même s'il aborde cette course avec prudence.

«Je vais voir comment je me sens au fil des étapes», explique-t-il. «À la Flèche Wallonne, j'avais de très bonnes sensations, même après ma chute. Mais j'ai rechuté récemment, et les derniers jours n'ont pas été parfaits. Je vais donc prendre jour après jour et voir ce qui est possible.»

Tout devrait se jouer samedi

Le leadership chez UAE Team Emirates est clair, malgré une belle bataille en Algarve entre son coéquipier Joao Almeida et lui: «Il sera le leader ici. Je reviens de blessure et on ne sait pas encore vraiment comment sera ma condition, surtout lors de l'étape reine».

Cette étape reine, justement, qui reliera Sion à Thyon 2000 samedi, la veille de l'arrivée finale, sera déterminante selon lui. «C'est évident que ce sera l'étape la plus difficile et, à mon avis, le moment décisif pour la victoire au classement général.»

Bonnes sensations lors de la Flèche Wallonne

Si Remco Evenepoel est logiquement désigné par tous les concurrents comme le grand favori de ce Tour de Romandie, l'Argovien pourrait avoir une carte à jouer, lui qui a rapidement retrouvé son meilleur niveau après sa blessure à la clavicule. «Je savais que j'avais bien travaillé à l'entraînement les semaines précédentes. J'étais très heureux de pouvoir courir la Flèche. L'objectif était de ne pas chuter, le reste importait peu. J'étais un peu tendu toute la journée, notamment avec la pluie et pour le placement dans le peloton, mais après ma chute, avec l'adrénaline, mes jambes étaient encore meilleures. J'ai pu beaucoup aider Tadej (nldr: Pogačar). C'était une très bonne expérience.»

Surtout après une pause de plusieurs semaines qui l'a forcément davantage frustré qu'autre chose. «Ce n'était pas facile de rester à la maison et de regarder les courses à la télévision. Mais les chutes font partie du métier. Il faut rester concentré et se fixer de nouveaux objectifs.»

Objectif? Remporter une course World Tour

C'est donc en Suisse que l'Argovien espère poursuivre sur sa très bonne lancée de ce début de saison. Et le coureur UAE le concède, c'est toujours quelque chose de particulier pour lui. «C'est mon pays, je suis très heureux de courir ici. Cela me donne une énergie supplémentaire pour bien représenter la Suisse.»

Jan Christen possède d'ailleurs l'étiquette de future star cyclisme suisse. Chose qu'il assume et ne considère pas comme une pression: «Je suis fier que les gens pensent cela de moi. Je suis convaincu que je pourrai réussir de grandes choses».

Et il a déjà en tête son grand objectif de l'année, à savoir remporter une course World Tour.