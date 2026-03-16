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Rendez-vous le 18 avril à Lausanne
Dix breakers décrochent leur place pour la finale nationale

La Case à Chocs a accueilli dimanche le Red Bull BC One City Cypher à Neuchâtel. Dix breakers se sont qualifiés pour la finale nationale prévue le 18 avril à Lausanne.
Publié: il y a 6 minutes
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Le Red Bull BC One City Cypher Neuchâtel a eu lieu ce dimanche 15 mars 2026 à la Case à Chocs.
Photo: Red Bull BC One 2026 Switzerland Cypher
Blick Sport

Le breaking s’est invité à la Case à Chocs ce dimanche 15 mars. À Neuchâtel, le Red Bull BC One City Cypher a réuni danseurs et danseuses de toute la région romande venus tenter leur chance dans les qualifications pour la finale nationale.

Pour beaucoup, l’objectif était clair: convaincre les juges et décrocher une place pour la prochaine étape du circuit suisse. Tout au long de l’après-midi, les battles se sont succédé dans une ambiance portée par la musique, le public et l’énergie propre à la culture hip-hop. À l’issue des affrontements, dix breakers ont su se démarquer. Huit B-Boys et deux B-Girls ont obtenu leur ticket pour la finale nationale après avoir impressionné par la qualité de leurs moves et leur présence dans le cercle.

Place à la finale nationale!

Chez les B-Girls, B-Girl Jin s’est imposée lors de cette étape neuchâteloise. Déjà gagnante de la finale nationale du Red Bull BC One en 2025, elle confirme son statut en prenant la première place des qualifications. Du côté des B-Boys, la victoire est revenue à B-Boy Liam, auteur d’un parcours solide tout au long des battles.

Les qualifiés se retrouveront le 18 avril 2026 à Lausanne pour la finale nationale du Red Bull BC One. Une étape décisive qui permettra de désigner les représentants suisses pour la scène internationale.

Car au bout du chemin se trouve la Red Bull BC One World Final. Comme chaque année, un seul B-Boy et une seule B-Girl y seront couronnés en Suisse et auront l’occasion de se mesurer aux meilleurs breakers de la planète. La finale aura lieu le 29 novembre 2026 à Toronto, au Canada.

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