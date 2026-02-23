DE
Le Danois bientôt de retour
Jonas Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a annoncé lundi qu'il commençait sa saison à Paris-Nice (8-15 mars).
Publié: 22:04 heures
Jonas Vingegaard fera sa rentrée à l'occasion de Paris-Nice
Photo: Miguel Oses
Le Danois ajoute cette épreuve à son programme après avoir dû retarder sa rentrée prévue en février à cause d'une chute à l'entraînement.

«Je suis impatient d'être au départ de Paris-Nice une nouvelle fois. C'est une course prestigieuse avec une longue histoire», a indiqué Vingegaard dans un communiqué diffusé lundi par son équipe Visma-Lease a bike.

«L'équipe aura un titre à défendre», a ajouté Jonas Vingegaard, qui avait pris la 3e place de «la Course au soleil» en 2023 derrière Tadej Pogacar et David Gaudu. Les deux dernières éditions ont été remportées par son coéquipier américain, Matteo Jorgenson, qui ne sera pas au départ cette année. En 2025, Vingegaard avait abandonné Paris-Nice au matin de la 6e étape après une chute.

Une chute à l'entraînement à Malaga

Le Danois de 29 ans devait attaquer la saison en cours lors du Tour UAE qui s'est achevé dimanche. Mais il a dû différer ses débuts après être tombé le 26 janvier à l'entraînement en tentant de semer un cycliste amateur dans la région de Malaga, au sud de l'Espagne.

«Après ma chute et être tombé malade ensuite, j'ai pris le temps de récupérer. Je me sens prêt à reprendre la course et je m'en réjouis après un long hiver à me préparer», a dit Vingegaard, dont les principaux rivaux sur Paris-Nice devraient être l'Espagnol Juan Ayuso et le Portugais Joao Almeida.

