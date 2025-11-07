Dernière mise à jour: il y a 1 minute

L'Afrique du Sud a convoqué Asenathi Ntlabakanye pour sa tournée en Europe. Le problème? Le pilier des Springboks est sous le coup d'une procédure antidopage, dont le verdict final n'a pas encore été rendu.

Dopé, ce rugbyman international a quand même été sélectionné

Asenathi Ntlabakanye a été appelé à remplacer Ox Nche, blessé, dans le groupe des Springboks. Photo: Getty Images for Barbarians

Elle n'est pas la seule nation à avoir connu des secousses dans son histoire, mais l'Afrique du Sud a un passif assez récent avec le dopage dans l'ovalie. En 2023, elle avait été mise sous pression par l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour ne pas encore avoir aligné sa législation sur le code mondial antidopage. Et voilà que cette semaine, avant une tournée européenne, un autre cas interpelle: celui de Asenathi Ntlabakanye (26 ans), sélectionné malgré une situation encore bien incertaine.

Deux tests et autant de doutes

Mais que s'est-il exactement passé? Le pilier a été contrôlé positif une première fois en août. Quelques semaines plus tard, un nouveau testé est effectué. Les contextes sont bien différents. En août, le résultat est positif, il indique «la présence et utilisation d'une substance spécifiée», sous-entendu une substance pouvant être incorporée de manière involontaire ou hors d’un contexte de dopage délibéré. En septembre, la donne n'est en revanche pas la même. La déhydroépiandrostérone (DHEA), une substance non spécifiée, est découverte.

Concrètement, la DHEA est placée sur la liste des produits interdits par l'AMA, classée comme stéroïde anabolisant androgène. Alors pourquoi a-t-il quand même été sélectionné? Est-il judicieux de la part de la Fédération d'agir ainsi?

L’Agence sud-africaine antidopage, chargée du contrôle et de la gestion des résultats, n’a pas suspendu provisoirement le joueur, celui-ci n’ayant, selon elle, pas été contrôlé positif à une substance non spécifiée (la DHEA en l’occurrence). Ce qui est en effet le cas, la substance n'étant plus présente dans l'organisme du joueur sud-africain au moment du test. Problème? Le joueur lui-même l'avait déclarée sur un formulaire médical.

Sanction ou pas? Verdict à venir

L'agence sud-africaine a commenté la situation auprès de Franceinfo: «Si l'athlète est reconnu coupable d'une ou plusieurs infractions de dopage, toute sanction imposée commencera à la date de la décision rendue.» Dans l'attente du verdict, rien n'empêche donc le joueur de 26 ans d'être sur la liste de son sélectionneur.

Asenathi Ntlabakanye, bien que sélectionné, n'a pas été convoqué pour le premier match de la tournée face au XV de France. Il pourrait en revanche potentiellement être aligné ensuite face à l'Italie, l'Irlande ou le Pays de Galles.