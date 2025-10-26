DE
FR

Contaminée lors d'un rapport sexuel
Soupçonnée de dopage, la triathlète Imogen Simmonds est acquittée

La triathlète genevoise Imogen Simmonds a été acquittée des soupçons de dopage. L'International Testing Agency a accepté son explication d'une contamination involontaire lors d'un rapport sexuel avec son partenaire, qui prenait du ligandrol.
Publié: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
Imogen Simmonds a été acquittée des accusations de dopage qui pesaient sur elle
Photo: Enric Fontcuberta
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La triathlète Imogen Simmonds, soupçonnée de dopage, a été acquittée, a annoncé l'"International Testing Agency». La Genevoise avait justifié un test antidopage positif par un rapport sexuel. Selon l'agence de presse dpa, l'autorité antidopage a donc suivi l'argumentation de la jeune femme de 32 ans selon laquelle la substance interdite s'était introduite dans son corps lors d'un rapport sexuel avec son petit ami.

Le résultat positif est dû à une «contamination involontaire par un contact étroit avec son partenaire», a indiqué l'ITA dans son jugement. C'est pourquoi elle est acquittée de «toute faute ou négligence» et peut dès à présent reprendre la compétition. Un test effectué le 8 décembre 2024 avant les championnats du monde sur le demi Ironman (Ironam 70.3) en Nouvelle-Zélande avait révélé la présence d'un métabolite du ligandrol, un agent anabolisant qui favorise le développement musculaire et la densité osseuse.

Imogen Simmonds avait nié avoir pris cette substance et avait déclaré ne pas savoir comment elle s'était retrouvée dans son corps. Après des recherches, il s'est avéré, selon elle, que son partenaire de longue date prenait ce produit pour améliorer sa constitution. Des échantillons de cheveux auraient confirmé qu'elle n'avait jamais pris de ligandrol, mais le test effectué sur son partenaire se serait révélé positif.

En outre, les tests antidopage qu'elle a subis six jours avant et 22 jours après le test positif se sont révélés négatifs. De plus, elle a eu des rapports intimes avec son partenaire le jour du test positif et la veille. Ses avocats en ont donc conclu que la substance avait été transmise par les fluides corporels. L'autorité antidopage a suivi cette argumentation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus