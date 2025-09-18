DE
La nouvelle vie du Jamaïcain
Usain Bolt est désormais essoufflé en montant les escaliers

Huit fois champion olympique et toujours recordman du sprint, Usain Bolt mène désormais une vie paisible. À 39 ans, il avoue être essoufflé dans les escaliers et consacre ses journées à ses enfants… et aux Lego.
Publié: il y a 37 minutes
Ancien roi du sprint, Usain Bolt mène aujourd’hui une vie bien plus tranquille. À 39 ans, celui qui détient toujours les records du monde du 100 m, du 200 m et du relais 4×100 m avoue être vite essoufflé lorsqu’il monte des escaliers. En marge des Mondiaux d’athlétisme de Tokyo, il a confié au «Guardian» que son quotidien n’avait plus rien à voir avec celui de ses années de gloire.

La faute à une rupture du tendon d’Achille qui l’empêche de courir régulièrement. «En réalité, je ne cours presque plus. Je vais surtout à la salle, même si je n’aime pas ça. Mais après une si longue pause, je devrais vraiment recommencer», explique-t-il, conscient qu’il lui faudra du temps pour retrouver son souffle.

Une vie désormais consacrée à sa famille

Depuis sa retraite en 2017, Bolt consacre surtout ses journées à sa famille. «Je me lève pour emmener les enfants à l’école, puis je me détends si je n’ai rien de prévu», raconte-t-il. Les après-midis sont réservés à ses trois enfants: jeux, séries télé, Lego. «Je suis devenu un grand fan de Lego», dit-il en riant.

Moins actif qu’autrefois, l’octuple champion olympique n’en reste pas moins attentif à l’évolution de son sport. Selon lui, si les sprinteuses comme sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce profitent des nouvelles chaussures pour améliorer leurs chronos, les hommes ne parviennent pas à égaler les standards de son époque. La raison? «Nous étions simplement plus talentueux», estime le Jamaïcain.

